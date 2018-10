Săptămâna Mondială a Spațiului, marcată în şcolile din judeţ

Joi, 11 Octombrie 2018 (13:25:20)

Săptămâna Mondială a Spaţiului, cel mai mare eveniment public din lume dedicat celebrării spaţiului, ce are loc anual, în perioada 4-10 octombrie, a fost sărbătorită de elevi şi profesori din mai multe școli din județul Suceava. Expoziții de machete și planșe, mulaje colorate, dezbateri, proiecții de filme, lansări de rachete și prezentări, au făcut parte din programul elevilor, activitățile reflectând tematica ediției de anul acesta, „Spațiul unește lumea”.„Copiii au fost foarte curioși, sunt activități legate de spațiul cosmic, aplicate, interactive, prin intermediul cărora ei învață mai ușor și într-un mod plăcut. Au fost atenți, interesați și receptivi la tot ce au făcut”, a menționat prof. Gabriel Anastasiu, de la Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc, acesta susținând prezentări despre viitoarele baze lunare şi despre călătoria spre Marte. La colegiul câmpulungean, au mai susținut activități profesorii Adina Ciobanu, Nicolae Debren, Mihai Toader Piticar. Din proiect au mai făcut parte școli și licee din Suceava, Gura Humorului, Fălticeni, Marginea, Solca, Boroaia, Baia, Arbore etc. „Proiectul din România face parte din parteneriatul educaţional În spațiu e loc pentru toată lumea, încheiat în urma unui protocol semnat între Ministerul Educaţiei şi Agenţia Spaţială Română (ROSA), coordonator naţional al WSW (World Space Week)”, a mai adăugat prof. Gabriel Anastasiu. Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a declarat în 1999 că Săptămâna Mondială a Spațiului va avea loc în fiecare an în aceeași perioadă: 4-10 octombrie, aceste date marcând două evenimente: 4 octombrie 1957 - lansarea primului satelit realizat de om, Sputnik 1, deschizând astfel calea spre explorarea spaţiului, şi 10 octombrie 1967 - Semnarea Tratatului privind principiile care guvernează activităţile statelor în domeniul explorării şi utilizării pașnice a spațiului cosmic, inclusiv a Lunii și a celorlalte corpuri cerești.Evenimentul Săptămâna Mondială a Spațiului este coordonat de către Organizația Națiunilor Unite, cu sprijinul World Space Week Association (WSWA). Începând cu prima ediție, Săptămâna Mondială a Spațiului a crescut în amploare, devenind cel mai mare eveniment public din întreaga lume dedicat celebrării spaţiului.

