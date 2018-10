Au venit să asfalteze o stradă și au stricat gardul unei case

Joi, 11 Octombrie 2018 (15:47:21)

Muncitorii unei firme care lucrează la asfaltarea unor străzi secundare din Rădășeni au reușit să distrugă gardul unei locuințe, în timpul manevrelor efectuate cu utilajul de răspândire și finisare a asfaltului. Miercuri dimineață, în jurul orei 8.30, un bărbat în vârstă de 60 de ani, din Rădășeni, a sunat la 112 și a sesizat că muncitorii de la drumuri i-au provocat distrugeri pe proprietate.Din verificările efectuate de polițiști rezultă că Primăria Rădășeni are încheiat un contract cu o firmă din Iași, privind asfaltări pe străzi din comună. Miercuri dimineață, la intersecția străzilor Tudor Arghezi cu Mihai Viteazul, în satul Lămășeni, în timpul manevrei cu utilajul de asfaltare, acesta a fost scăpat de sub control și a acroșat și distrus parțial gardul locuinței lui Vasile P., în vârstă de 60 de ani. Valoarea prejudiciului a fost estimată de păgubit la circa 5000 de lei. Conform procedurilor, polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșiri infracțiunii de distrugere din culpă. Cercetările penale vor continua dacă părțile nu se vor înțelege amiabil.

