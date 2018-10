Sarabandă de şoferi băuţi pe şoselele din judeţ. Doi au intrat cu maşina în gard, iar al treilea a fost încarcerat

Miercuri, 10 Octombrie 2018 (16:17:56)

Trei bărbaţi s-au ales cu dosare penale după ce s-au urcat la volan sub influenţa băuturilor alcoolice. Doi au intrat cu maşina în gard, iar al treilea, care nu avea nici permis de conducere, a ajuns în arestul IPJ. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, marţi, la ora 17.55, un echipaj rutier din cadrul Poliției orașului Gura Humorului a fost sesizat despre faptul că, pe DN 17, în localitatea Bucşoaia, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar conducătorul auto este sub influenţa băuturilor alcoolice.Din primele cercetări, polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul că, la 09.10.2018, în jurul orei 17.55, în timp ce conducea autoturismul pe DN 17, pe raza localității Bucşoaia, pe fondul neatenţiei la volan și al consumului de băuturi alcoolice, un bărbat de 45 de ani, din orașul Frasin, a pătruns pe contrasens și a intrat în gardul unui imobil din zonă.Conducătorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, ce va fi soluționat procedural.În noaptea de marţi spre miercuri, în jurul orei 00.30, un echipaj din cadrul Poliţiei oraşului Vicovu de Sus a oprit pentru control, pe strada Magnoliei din localitate, autoturismul condus de un localnic de 34 de ani.Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.Totodată, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nici o categorie auto.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a deține permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”, bărbatul de 34 de ani fiind reținut pentru 24 de ore și încarcerat în arestul I.P.J. Suceava.Tot în noaptea de marţi spre miercuri, la ora 00.13, Poliţia municipiului Vatra Dornei a fost sesizată despre faptul că pe strada Petreni din localitate a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale.Din primele cercetări, polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul că, în timp ce conducea autoturismul pe strada Petreni, din municipiul Vatra Dornei, un localnic de 41 de ani, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a intrat în gardul unui imobil din zonă.Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, ce va fi soluționat procedural.

