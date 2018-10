Universitarul sucevean Ovidiu-Aurel Ghiuță, coordonator al Comitetului de selecție pentru concursul "Tânărul antreprenor francofon"

Marţi, 9 Octombrie 2018 (14:16:44)

Pentru al doilea an consecutiv, conf.univ.dr.ec. Ovidiu-Aurel Ghiuță, cadru didactic al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a fost coordonatorul Comitetului de selecție pentru „Prix jeune entrepreneur(e) francophone 2018” (Premiul pentru tânărul/a antreprenor/antereprenoare francofon/ă 2018). Organizația Internațională a Francofoniei (OIF), în parteneriat cu Guvernul din Nouveau Brunswick (regiune din Canada), Conferinţa miniştrilor tineretului şi sportului din ţările francofone și cu participarea Ernst & Young, a organizat a doua ediție a acestei competiții. Premiile, organizate pe două categorii, femei și bărbați, vor fi acordate la Erevan, pe 10 octombrie, cu ocazia celui de-al XVII-lea Sommet al Francofoniei. Marele premiu la fiecare dintre cele două secțiuni, pe lângă valoarea de capital de imagine pentru fiecare câștigător, conține și suma de 10.000 de euro. În perioada 1 august – 14 septembrie 2018, conf.univ.dr.ec. Ovidiu-Aurel Ghiuță a fost coordonator al Comitetului de selecție pentru acest premiu, participând, în luna septembrie, la Paris, la sediul OIF, la reuniunea Juriului de concurs pentru desemnarea câștigătorilor. Ovidiu Ghiuță ne-a declarat: „Consider că cea de-a doua ediție Tânărul antreprenor francofon a fost un real succes, marcat prin triplarea numărului de candidaturi față de prima ediție, dar și prin realizările existente în dosarele de concurs. Au fost evaluate aproximativ 350 de candidaturi ale tinerilor care fac parte din țări membre ale OIF. A fost onorant pentru mine să coordonez Comitetului de selecție, din care au făcut parte experți din Canada, Franța și Senegal. În evaluare, pe lângă indicatori economici, am luat în considerare viziunea antreprenorului, stretegia de gestiune aplicată, gradul de inovare, contribuțiile la economia verde și responsabilitatea socială ”. Ovidiu Ghiuță, doctor în științele gestiunii al Université de Rouen (Franța, 2011) are o colaborare de mai mult timp cu OIF, care, de-a lungul anilor, a presupus implicarea sa ca: expert și membru al juriului în cadrul competiției antreprenoriale regionale „jeunesse et emplois verts” (Tulcea, 2018), coordonator și copreședinte de juriu al competiției antreprenoriale la al 3-lea Forum International Francofon: „jeunesse et emplois verts” (Moncton, Canada, 2016), trainer antreprenoriat (Sofia, 2013), reprezentant al tinerilor din Europa centrală și de Răsărit la al XIII-lea Sommet al Francofoniei pentru întâlnirea cu Secretarul General al Francofoniei, Excelența Sa Abdou Diouf (Montreux, Elveția, 2010). Organizația Internațională a Francofoniei reunește, în prezent, 84 de state sau guverne de pe cinci continente: 54 membre cu drepturi depline, 4 cu statutul de membru asociat și 26 de state ce au statut de observator. România este stat membru cu drepturi depline din 1993. În 2006 a avut loc, la București, al XI-lea Sommet al Francofoniei, iar în perioada 1-2 noiembrie 2017, la București, s-a desfășurat Conferința Femeilor Francofone.

