Obligațiile noului operator de salubrizare menajeră a Sucevei, în primul an

Miercuri, 26 Septembrie 2018 (15:23:26)

Salubrizarea menajeră a municipiului Suceava este încredințată, începând de miercuri, unui nou operator – asocierea de firme Diasil – Ritmic.„La prima oră, în această dimineață, am semnat contractul de delegare a gestiunii salubrizării menajere, cu tot cu cele 12 anexe, cu câștigătorii – asocierea de firme Diasil – Ritmic. Este un nou început – un contract pe 12 ani, cu foarte multe obligații din partea câștigătorilor, care au de făcut investiții de 9 milioane de euro, în primul rând în cele 200 de platforme de colectare îngropate și semi-îngropate.Dintre acestea, 50 de platforme îngropate și 50 semi-îngropate trebuie făcute de cele două firme în primul an de activitate, la fel ca și dotarea caselor cu 12.000 de pubele de 120 de litri, precum și alte obligații”, a anunțat miercuri primarul Sucevei, Ion Lungu.Cei doi operatori de salubrizare menajeră au la dispoziție 60 de zile pentru mobilizare, conform contractului, dar li s-a solicitat de către conducerea Primăriei Suceava să se mobilizeze mai rapid, să aducă orașul la o stare de curățenie acceptabilă.„Mă bucur că în sfârșit avem un operator titular al acestui contract, pentru o perioadă mai mare. Contractul a fost semnat pentru 12 ani, fiind calculată perioada de amortizare pentru investițiile pe care le au de făcut cele două firme, astfel încât acestea să poată contracta și un credit, să își realizeze obligațiile contractuale”, a precizat Lungu, care a menționat că de acum se va pune accent pe colectarea selectivă, fiind o obligație a tuturor părților – populație, firmele de salubrizare cât și municipalitate.„Până acum ne-am cam jucat de-a colectarea selectivă, pentru că nu s-au respectat întotdeauna pubelele, acestea nu au fost securizate, încât se scotocea în ele, erau luate deșeurile de diverse persoane, care veneau inclusiv cu căruțele... Vom rezolva și aceste aspecte, dar avem și o problemă de mentalitate – oamenii trebuie să respecte niște reguli, să arunce hârtia la hârtie, sticla la sticlă etc.”, a mai spus edilul sucevean.În perioada următoare, după mobilizare, se va trece la refacerea punctelor de colectare actuale, prin igienizarea acestora, dotarea cu noi buncăre, urmând să fie făcute modificări și la programul de colectare.Contractul de salubrizare menajeră a Sucevei are o valoare de 18 milioane de euro, incluzând investițiile care trebuie făcute în modernizarea colectării deșeurilor – buncărele îngropate, cu sistemul aferent de colectare al acestora.

