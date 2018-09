Laboratoare de informatică moderne și săli de clasă renovate la Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa

Marţi, 25 Septembrie 2018 (12:12:37)

Un nou proiect de responsabilitate socială schimbă viaţa copiilor şi tinerilor din Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa. Este vorba despre proiectul de CSR Brighter Futures, în care sunt implicaţi sute de voluntari dintr-o importantă corporaţie din România, care a preluat modelul de voluntariat comunitar caracteristic șantierelor Habitat for Humanity România. În luna august, Corpul C al şcolii moldoviţene a fost complet renovat prin muncă voluntară de către corporatişti, care nu numai că au donat sume importante pentru achiziţionarea materialelor de construcţie/renovare, ci au şi petrecut din zilele lor de concediu muncind pe şantierul şcolii. Şi provocările nu au fost dintre cele mai simple: schimbat complet parchetul vechi şi deteriorat din sălile de clasă, turnat placă de beton, montat izolaţie, tencuit, văruit, finisat şi redecorat lambriuri. Astfel încât, primele zile de şcoală le-au adus copiilor clase luminoase şi prietenoase, bucurie, culoare şi promisiunea că în scurtă vreme şi mobilierul din sălile de clasă va fi schimbat şi modernizat. De curând, aceiaşi voluntari le-au oferit elevilor de gimnaziu şi liceu două laboratoare de informatică - 47 de echipamente IT, mobilier, sisteme de operare şi softuri - dar şi două zile de training şi de învăţare experienţială - istoria comunicațiilor, pericolele internetului, Windows basics, Demo 3D printer, Demo VR glasses, Demo Asthma PoC. La rândul lor, şi profesorii şcolii au participat la câteva sesiuni interactive de project management, soft skills communication şi feedback. Pentru a stabili împreună cu echipa de management a corporaţiei calendarul următoarelor acțiuni comune de susţinere a educaţiei şi a egalităţii de şanse, prof. Daniela Ceredeev, directorul Liceului Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa, a participat, la sfârşitul săptămânii trecute, la o conferinţă de evaluare intermediară a proiectului Brighter Futures. Directorul Daniela Ceredeev ne-a spus că „voluntariatul este printre cele mai motivante experiențe de implicare socială. Ceea ce se întâmplă la școala noastră este o poveste despre responsabilitate, grijă faţă de semeni, respect pentru educaţie, solidaritate, aspiraţii înalte, valori autentice şi împlinirea lucrului atât de bine făcut”.Nimic nu este ușor atunci când vrei ca lucrurile să iasă de calitate. Nu le-a fost ușor nici voluntarilor care au lucrat la Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa. Au dormit în corturi militare, pentru ca experienţa să le fie întreagă. Au înfruntat și vreme capricioasă, ploile tumultoase de la Moldovița. „Putem vorbi și despre montatul prizelor şi al firelor de la miezul nopţii până a doua zi spre seară şi despre plânsul de bucurie pe care nu l-am mai putut stăpâni când cele 47 de calculatoare, de ultimă generaţie, au pornit. Au fost și momente dificile, dar toate s-au rezolvat, pentru că niște oameni formidabili și-au dorit să ducă la bun sfârșit acest proiect de responsabilitate socială la școala noastră”, a completat directorul Daniela Ceredeev.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Laboratoare de informatică moderne și săli de clasă renovate la Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa