S-au urcat la volan fără a avea dreptul de a conduce şi s-au ales cu dosare penale

Luni, 24 Septembrie 2018 (13:07:59)

Două femei şi un bărbat care s-au urcat la volan deşi nu aveau dreptul de a conduce autoturisme s-au ales cu dosare penale. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, duminică, ora 14.00, o patrulă din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea a oprit pentru control pe DN 2E, din comuna Horodnic de Sus, autoturismul condus de o femeie de 38 de ani, din orașul Vicovu de Sus.În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că femeia are dreptul de a conduce suspendat.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu permis de conducere suspendat”, ce va fi soluționat procedural. Tot duminică, la ora 20.23, un echipaj din cadrul Poliției municipiului Câmpulung Moldovenesc a oprit pentru control pe str. Tudor Vladimirescu, din localitate, autoturismul condus de o tânără de 19 ani, din comuna Fundu Moldovei.În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că aceasta nu deține permis de conducere pentru nici o categorie auto, autoturismul fiindu-i încredinţat spre a fi condus pe drumurile publice de un localnic de 26 de ani.În cauză s-a întocmit dosar penal, tânăra de 19 ani fiind cercetată sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere”, iar bărbatul de 26 de ani sub aspectul comiterii infracțiunii de ”încredințarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care știa că nu posedă permis de conducere”, ce va fi soluționat procedural.În noaptea de duminică spre luni, la ora 01.30, o patrulă din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Ipotești a oprit pentru control pe DJ 290 din comuna Vereşti, autoturismul condus de un bărbat de 24 de ani, din comuna Udești.În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că, bărbatul nu deține permis de conducere pentru nici o categorie auto. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere”, ce va fi soluționat procedural.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului S-au urcat la volan fără a avea dreptul de a conduce şi s-au ales cu dosare penale