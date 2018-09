“Folkever 10 ani – festival de atitudine culturală”

Luni, 17 Septembrie 2018 (11:00:22)

Asociaţia pentru Cultură şi Solidaritate „Peter Tomaschek” din Siret şi Casa de Cultură a municipiului Rădăuţi, în parteneriat cu Primăria municipiului Rădăuţi, Primăria oraşului Siret, Centrul Cultural din Siret, Primăria municipiului Iaşi, Departamentul Centenar al municipiului Iaşi şi Consiliul Judeţean Suceava, anunţă lansarea proiectului “Folkever 10 ani – festival de atitudine culturală”, ediţia a X-a, în perioada 19-23 septembrie 2018.Scopul proiectului este acela de promovare a excelenţei în rândul tinerilor şi a comunităţilor implicate, prin propunerea unei oferte culturale multidisciplinare.Proiectul se va desfăşura în Rădăuţi şi Siret.Invitaţii din acest an sunt: muzicienii Ada Milea, Bobo Burlăcianu, Eugen Toboş, Edit Arva, trupele Blue Monday Ministers, We Singing Colors, Spam, MiCi, Adam’s Nest, actorii trupei de teatru “Gr.V. Birlic” din Fălticeni şi actorul Răzvan Bănuţ, scriitorii dr. Andrei Muraru, pr. univ. dr. Daniel Şandru, prof. univ. dr. Doru Tompea, conf. univ. dr. Paul Gorban, conf. univ. dr. Mihai Ignat, drd. Vlad Alui Gheroghe, dr. Alexandru Ovidiu Vintilă, Isabel Vintilă, Matei Hutopilă, Radmila Popovici, Lidia Grosu, Sabina Cojocaru, Angela Furtună, Manon Piţu, Marin Gherman, Vitalie Zâgrea, artistul plastic Gutiera Prodan, fotografii Andrei Baciu şi Dan Muntean şi proiectul Soft Light Studio.Programul complet al proiectului este:Miercuri, 19 septembrie 2018 ora 10.00 - Deschiderea oficială – Conferinţă de presă în Sala de Şedinţe a Primăriei Rădăuţiora 12.30 - Lansarea antologiei de poezie „Zece Ani” - Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţiora 14.00 - Deschiderea expoziţiei „Misiunea Franceză în Primul Război Mondial” - Galeriile de Artă Rădăuţiora 22.00 - Filmul de Seară - Casa de Cultură SiretJoi, 20 septembrie 2018 ora 16.00 - Lansarea volumelor: „Cum supravieţuieşte monarhia într-o republică? Regele Mihai, românii şi regalitatea după 1989”, Autor: Alexandru Muraru, şi „Mihai I al României. Regele nostru. Martori, experienţe, amintiri regale”, Autor: Alexandru Muraru (editor coordonator), Invitaţi: dr. Alexandru Muraru, prof. univ. dr. Daniel Şandru, prof. univ. dr. Doru Tompea, Moderator: Gabriel Cheşcu – Galeriile de Artă Rădăuţiora 19.00 - Concert muzică clasică - EUGEN TOBOŞ (chitară clasică) şi EDIT ARVA (pian) - Biserica Romano-Catolică Siretora 22.00 - Filmul de Seară - Casa de Cultură SiretVineri, 21 septembrie 2018 ora 12.00 - Conferinţa „România la Centenar: mituri şi fantasme intelectuale” prof. univ. dr. Daniel Şandru – Sala Voievozilor a Primăriei Siretora 12.00 - Expoziţie „Centenarul Unirii Basarabiei cu România” - Sala Voievozilor a Primăriei Siretora 14.00 - Poveştile Folkever - Vernisajul expoziţiilor de fotografie „La Bunica” şi „Viaţa şi întâmplările din jurul podului de la Blejoi”, autor Andrei Baciu - Casa de Cultură Siretora 18.00 - Concert de muzică bluess - BLUE MONDAY MINISTERS – Sinagoga Mare Rădăuţiora 20.30 - Concert de muzică pop-folk - Trupa SPAM şi Trupa MiCi - Casa de Cultură a Municipiului Rădăuţiora 22.00 - Filmul de Seară - Casa de Cultură SiretSâmbătă, 22 septembrie 2018 ora 14.00 - Poveştile Folkever - Dezbatere „Cine sunt purtătorii de cultură scrisă? Limbajul poetic, astăzi.” Moderator: Gabriel Cheşcu - Galeriile de Artă Rădăuţiora 14.00 - Expoziţie „Misiunea Franceză în Primul Război Mondial” - Galeriile de Artă Rădăuţiora 19.00 - Teatrul "Gr.V. Birlic" din Fălticeni – „Jocul de-a vacanţa”, R. Andrei Ciobanu - Casa de Cultură a Municipiului Rădăuţiora 20.30 - Concert de muzică pop-folk - ADA MILEA şi BOBO BURLĂCIANU - Casa de Cultură a Municipiului Rădăuţiora 22.00 - Filmul de Seară - Casa de Cultură SiretDuminică, 23 septembrie 2018 ora 14.00 - Tur istoric ghidat prin oraşul Siretora 14.00 - Expoziţie „Centenarul Unirii Basarabiei cu România” - Aleea Centrului Cultural Siretora 19.00 - Teatru. One Man Show. Răzvan Bănuţ - „O caut cu lumânarea” (adaptare după Ivan Turbincă) - Casa de Cultură Siretora 20.00 - Concert de muzică pop - WE SINGING COLORS şi ADAM'S NEST- Casa de Cultură Siretora 22.00 - Filmul de Seară - Casa de Cultură Siret1 noiembrie – 30 decembrie 2018 Expoziţie de fotografie ”personalităţi la zece ani de festival” – autor: Dan Muntean (Soft Light Studio)

