Un șofer beat a intrat cu mașina în două fete, una de 12 și una de 14 ani

Luni, 10 Septembrie 2018 (14:24:47)

Un tânăr din Pătrăuți care s-a urcat la volan deși consumase alcool a intrat cu autoturismul în două fete, una în vârstă de 12 și una de 14 ani, care se deplasau pe marginea drumului. Accidentul a avut loc duminică după-amiază, pe un drum comunal din Pătrăuți, iar din fericire consecințele nu au fost grave, fetele fiind doar acroșate ușor. Din cercetările polițiștilor rezultă că un tânăr în vârstă de 28 de ani, din comuna Pătrăuți, aflat la volanul unui Ford Mondeo, pe un drum comunal neclasificat, din motive ce nu au putut fi stabilite în cadrul anchetei, a virat brusc la dreapta, moment în care le-a acroșat pe cele două fete, ambele din comuna Pătrăuți. După impact, precizează poliția, șoferul a părăsit locul faptei. Cele două minore nu au fost transportate la spital, părinții fiind cei care și-au asumat răspunderea cu privire la acest aspect, declarând că nu au suferit leziuni. Conducătorul auto a fost identificat la domiciliul său de către polițiști, care l-au pus să sufle în etilotest. A rezultat concentrația de 0,55 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Acestuia i s-au recoltat ulterior și două probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge. Un alt amănunt interesant este că șoferul a prezentat un permis de conducere aparent eliberat de autoritățile ucrainene. Polițișții au suspiciuni serioase privind veridicitatea permisului de conducere și l-au reținut pentru a efectua verificări. Polițiștii au deschis dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „vătămare corporală din culpă”, „părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia”, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” şi „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe” și continuă cercetările.

