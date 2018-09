Luni, 3 Septembrie 2018 (11:10:54)

Doi tineri care se deplasau pe o motocicletă au murit sub roțile unui autocar, într-un groaznic accident rutier petrecut în noaptea de duminică spre luni. În jurul orei 3.00 din noapte, un autocar înmatriculat în Ucraina circula pe artera principală, Bulevardul 1 Decembrie, pe direcția dinspre Metro spre Spitalul Județean. Conform primelor cercetări ale polițiștilor, șoferul autocarului, un ucrainean în vârstă de 37 de ani, a virat la stânga, pe Calea Obcinilor, moment în care motocicleta care venea din celălalt sens al arterei principale, dinspre Spitalul Județean Suceava, a intrat sub autocar. Cei doi tineri de pe motocicletă au fost găsiți morți sub roțile autocarului, în partea din spate. Pe imaginile care surprind momentul accidentului se poate observa cât de tare venea motocicleta pe artera principală a orașului. Încercând să scape, motociclistul se lasă pe o parte. Motocicleta se izbește în fața autocarului, în timp ce cei doi tineri se duc direct sub roțile autocarului. În autocar erau 67 de persoane, din care 20 de copii.La fața locului au putut fi văzute imagini de coșmar, cei doi tineri fiind pur și simplu striviți sub roți. Unul dintre tinerii morți a fost identificat în persoana lui Liviu Alexandru Lucescu, de 29 de ani, din Ipotești. Celălalt tânăr nu era încă identificat. În doar două zile, pe 1 și 2 septembrie, în municipiul Suceava au murit în accidente șapte oameni. Este o situație fără precedent care trebuie să dea de gândit și să readucă polițiștii de la Biroul Rutier Suceava în stradă.