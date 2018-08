Duminică, 19 August 2018 (15:13:55)

Vicepremierul şi ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Paul Stănescu, şi-a petrecut în Bucovina minivacanţa de Sfânta Maria. Paul Stănescu a venit ca turist, în Bucovina, alături de întreaga sa familie, părinţi şi copii, împreună cu care a vizitat mai multe lăcaşuri de cult, precum şi Cetatea de Scaun a Sucevei. Aşa cum ne-a declarat, vicepremierul Paul Stănescu a ales să-şi petreacă această minivacanţă în Bucovina la invitaţia „colegului şi prietenului meu”, senatorul PSD de Suceava Ioan Stan.

În cele câteva zile petrecute în judeţul Suceava, Paul Stănescu a vizitat mănăstirile Suceviţa şi Putna, dar şi Cetatea de Scaun a lui Ștefan cel Mare, acolo unde a fost însoţit de parlamentarii suceveni Ioan Stan şi Alexandru Rădulescu. „Am venit aici la invitaţia colegului şi prietenului meu, domnul senator Ioan Stan. M-am simţit foarte bine şi am ţinut în mod special să vin la Cetatea de Scaun a Sucevei, unde am aflat foarte multe date pe care practic nu le-am găsit în literatura noastră sau în atât cât am citit eu despre Ștefan cel Mare”, a spus vicepremierul Paul Stănescu. Alături de familie, acesta a vizitat cetatea, dar şi taberele trupelor care au participat la Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare”.

La finalul vizitei de la Cetatea de Scaun a Sucevei, Paul Stănescu a ţinut să le recomande tuturor să vină în Bucovina, pe care o consideră „o zonă minunată a acestei ţări”.