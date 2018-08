Bărbatul acuzat că l-a ucis pe fostul viceprimar din Moara, pus în libertate, sub control judiciar

Vineri, 17 August 2018 (14:02:54)

Curtea de Apel Suceava a respins contestația procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava și a menținut decizia Tribunalului prin care Cristinel Nicolae Drăgoi, suspectul în cazul uciderii fostului viceprimar din Moara, Zamfir Barbă, a fost lăsat în libertate, sub măsura controlului judiciar. Judecătorii au schimbat arestul preventiv cu controlul judiciar, pe o perioadă de 60 de zile. Inculpatul nu are voie să părăsească limita teritorială a comunei Moara, nu are voie să se deplaseze în baruri, discoteci, cluburi sau alte asemenea localuri în care se consumă băuturi alcoolice și să nu comunice în vreun fel cu membri familiei victimei ori cu martorii din dosar. Cel puțin în această fază a anchetei, probele împotriva sa sunt indirecte iar expertiza genetică nu l-ar incrimina în mod clar. Cristinel Nicolae Drăgoi este trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava pentru fapta de omor Zamfir Barbă, în vârstă de 53 de ani, fost viceprimar la Moara, a fost găsit mort, înjunghiat în gât, în dimineaţa zilei de 4 aprilie 2018, în apropiere de casa sa.În urma necropsiei s-a stabilit că moartea victimei a fost violentă, aceasta având multiple plăgi tăiate în zona gâtului, dar şi leziuni frontale. Acestea din urmă au fost provocate cel mai probabil cu un bolovan.În seara precedentă, bărbatul a mers la un bar aflat la câteva sute de metri de casa sa. Acolo a fost văzut stând la masă cu vecinul său Cristinel Nicolae Drăgoi, în vârstă de 44 de ani, un individ care obişnuia să muncească cu ziua, cunoscut ca împătimit consumator de băuturi alcoolice. La un moment dat, după lăsarea întunericului, cei doi au plecat împreună spre casele lor, acest detaliu fiind surprins şi de o cameră de supraveghere video. Ei aveau de parcurs până acasă doar câteva sute de metri. Zamfir Barbă nu a mai ajuns din păcate acasă. Membrii familiei l-au căutat încă din acea noapte, au început să sune la poliţie şi la spital, însă a doua zi dimineaţă un vecin a dat peste trupul neînsufleţit.Bărbatul a fost înjunghiat la marginea drumului, iar apoi târât într-un beci situat sub o temelie de beton abandonată de pe un teren neîngrădit.Fostul viceprimar nu era cunoscut ca un om conflictual şi nici care să aibă duşmani.După descoperirea crimei, vecinul suspect nu a fost găsit, fiind reţinut de poliţişti la mai bine de 12 ore de la descoperirea crimei.Cristinel Nicolae Drăgoi nu recunoaşte că el a comis fapta de omor şi spune că habar nu are cine l-a omorât pe vecinul său.Drăgoi a recunoscut că a băut împreună cu Zamfir Barbă, în barul din care au plecat împreună spre case, însă nu şi că l-a omorât.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Bărbatul acuzat că l-a ucis pe fostul viceprimar din Moara, pus în libertate, sub control judiciar