PNL și PSD au semnat un acord de colaborare la Mitocu Dragomirnei pentru schimbarea din funcție a viceprimarului PMP al comunei, Radu Reziuc

Joi, 2 August 2018 (11:02:05)

Președinții organizațiilor PNL și PSD din Mitocu Dragomirnei au semnat un protocol de colaborare pentru a-l schimba din funcție pe viceprimarul PMP al comunei, Radu Reziuc. În baza acestui protocol, în ședința Consiliului Local Mitocu Dragomirnei, de vineri, 3 august a.c., va fi promovat deja un proiect de hotărâre pentru schimbarea din funcție a viceprimarului Radu Reziuc. După semnarea protocolului, liderul Organizației Județene Suceava a PMP, Marian Andronache, a declarat că a aflat cu surprindere de existența acestei înțelegeri între două formațiuni politice la nivelul comunei Mitocu Dragomirnei, respectiv Organizația PSD Mitocu Dragomirnei, reprezentată de președintele Rățoi Toader, și Organizația PNL Mitocu Dragomirnei, reprezentată de președintele Solcan Dănuț. Marian Andronche transmite că cei doi președinți de organizații locale înștiințează Primăria comunei Mitocu Dragomirnei, condusă de primarul PNL Solcan Dănuț, de constituirea unei alianțe politice PSD-PNL în vederea schimbării viceprimarului PMP, Radu Reziuc. „Aceasta în contextul în care, cu doar două săptămâni în urmă, dl. Rățoi Toader i-a dat asigurări dlui. Radu Reziuc că la Mitoc majoritatea anti-Solcan funcționează. Este cunoscut în comună faptul că Radu Reziuc a devenit un concurent foarte serios pentru actualul primar prin implicarea lui continuă și susținută în multe acțiuni de curățenie și înfrumusețare, activități culturale, de promovare a localității etc. și era o chestiune de timp până la următoarea tentativă de schimbare a acestuia”, a declarat Andronache. El a arătat că indiferent de ce se va întâmpla în ședința Consiliului Local al comunei Mitocu Dragomirnei, din data de 3 august 2018, care are pe ordinea de zi proiectul de hotărâre pentru schimbarea din funcție a viceprimarului, singurul câștigător al acestei lupte politice va fi Radu Reziuc, președintele Organizației PMP Mitocu Dragomirnei, care este sprijnit necondiționat de Organizația Județeană PMP Suceava, întrucât în doi ani de mandat de viceprimar a demonstrat că știe ce are de făcut pentru a schimba în bine imaginea acestei localități.”Rog pe cei doi președinți de organizații județene, domnul Gheorghe Flutur – PNL și domnul Ioan Stan – PSD, să spună public dacă au cunoștință de faptul că la Mitocu Dragomirnei USL-ul s-a reactivat și dacă au girat acest protocol sau nu”, a spus Marian Andronche. Radu Reziuc: În continuare o să-mi văd de treabă, pentru că la Mitoc este multă treabă de făcutViceprimarul comunei Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, a spus că la rândul său a constatat cu neplăcută surprindere faptul că „primarul PNL (PDL) din Mitocu Dragomirnei încearcă încă o dată schimbarea mea din funcția de viceprimar. Consider ca acest demers este total nejustificat și imoral, deoarece mi-am făcut datoria față de comună și locuitorii ei. Iar oamenii din Mitoc știu asta”. Radu Reziuc mizează pe înțelepciunea colegilor consilieri de la PSD”, exprimându-și convingerea că nu vor cădea „în plasa întinsă cu fățărnicie de actualul primar”. „Sunt la fel de convins ca acest așa-zis protocol este doar un petic de hârtie împotriva oricărei logici și rațiuni. O așa-zisă coaliție PNL-PSD este total împotriva firii. În continuare o să-mi văd de treabă, pentru că la Mitoc este multă treabă de făcut”, a încheiat Radu Reziuc.

