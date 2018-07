Poliția Locală Suceava are site, începând de ieri

Miercuri, 25 Iulie 2018 (14:59:24)

La mai bine de șapte ani de la înființare, Poliția Locală Suceava are și site, de unde sucevenii se pot informa asupra competențelor pe care le are această structură, a modului de organizare și a conducerii, cât și modalitățile de contactare, pentru semnalarea anumitor aspecte.

Viceprimarul Lucian Harșovschi a anunțat că Poliția Locală Suceava are începând de marți o nouă formă de comunicare cu populația, site-ul www.politialocalasuceava.ro.

„Acum un an de zile, în luna mai, a fost implementată o centrală telefonică la Poliția Locală, prin care apelurile la 0230/212192 erau înregistrate. La acest număr sucevenii sună să reclame ori să semnaleze diferite probleme din municipiu.Într-un an de zile au fost 931 de apeluri înregistrate, marea majoritate au fost rezolvate, sau, unde era cazul, au fost transmise autorităților competente.Dacă la început numărul de apeluri era mai mic, ulterior a crescut, au fost luni și cu peste 100 de apeluri. Astăzi, la un an distanță, avem o nouă formă de comunicare, site-ul”, a anunțat viceprimarul municipiului Suceava.Costurile de realizare a site-ului au fost de 1700 de lei și includ găzduire, asistență tehnică și mentenanță până la finele anului.

Conducerea municipalității sucevene a îndemnat sucevenii să sune la Poliția Locală Suceava oricând au ceva de semnalat care ține de competența lor, mai puțin în situațiile de urgență, pentru care rămâne valabil numărul unic 112, pentru structurile Ministerului de Interne.

„Sunt mulțumit de actuala conducere a Poliției Locale, structură care în ultima perioadă și-a făcut treaba așa cum trebuie. Se vede că este mai multă implicare, Ovidiu Doroftei a adus un suflu nou de când este la conducerea instituției”, a adăugat viceprimarul Lucian Harșovschi.

Site-ul Poliției Locale Suceava are doar rol de prezentare a unor informații referitoare la structură, norme metodologice și legislația în baza căruia funcționează, fiind oferite și datele de contact, dar fără nici o modalitate directă de contactare, transmitere de informații/poze/filme în timp real.