„Booktubers on Tour”, la Biblioteca „I. G. Sbiera” Suceava

Marţi, 24 Iulie 2018 (11:02:24)

Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava vine în sprijinul copiilor cu programe atractive, precum „Bătălia Cărților” (aprilie – octombrie), „Ora poveștilor” (în fiecare joi, de la ora 17.00), „Cluburile de lectură în limbile engleză și franceză” (în fiecare marți și joi), „Atelierele de pictură” (în fiecare luni şi joi). Pasiunea pentru cărți a determinat mai mulți bloggeri să depășească limitele și să promoveze cărțile cu ajutorul recenziilor video, metodă cunoscută sub denumirea de BookTube, ce reprezintă un nou mod de a face cunoscută literatura.„Booktubers on Tour” a pornit din nou la drum, plecând din București spre Constanța, continuând cu Brăila și Iași, iar joi, 26 iulie, ajunge la Suceava, la Biblioteca Bucovinei. Tinerii cititori sunt invitaţi joi, la ora 17:30, la Secția Împrumut pentru Copii a Bibliotecii Bucovinei, la o dezbatere interesantă despre importanța temelor pentru acasă, discuţii despre lectură, premii în cărţi şi alte activităţi interactive, unde îi vor cunoaşte pe “booktubarii” Daria (Prietena cu Cărțile), Ștefania (Biblioteca Ștefaniei), Tea (Tea Scrie și Citește), Zena (Chic by Zena) și Alexandra (Alexandra's Books). Caravana „Booktubers on Tour” este susținută de Storia Books și Cartepedia.

