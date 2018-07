S-a ales cu dosar penal după ce s-a urcat la volan, deşi avea permisul suspendat

Luni, 23 Iulie 2018 (11:23:16)

Un tânăr de 22 de ani va avea de răspuns în faţa legii după ce s-a urcat la volan, deşi avea permisul suspendat. Duminică, la ora 20.05, un echipaj din cadrul Poliţiei Oraşului Salcea a oprit pentru control, pe strada Adunării din localitate, autoturismul condus de un bărbat de 22 de ani, din oraşul Salcea.În urma verificărilor efectuate în bazele de date s-a stabilit faptul că bărbatul are dreptul de a conduce autovehicule suspendat.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată”, ce va fi soluţionat procedural. Tot cu dosar penal s-a ales şi un bărbat în vârstă de 32 de ani care a ieşit în trafic la volanul unei maşini neînmatriculate. În noaptea de duminică spre luni, la ora 01.00, un echipaj din cadrul Poliţiei Municipiului Vatra Dornei a oprit pentru control, pe strada Pinului din municipiul Vatra Dornei, autoturismul condus de un bărbat de 32 de ani, din judeţul Neamţ. În urma verificărilor efectuate în bazele de date s-a stabilit faptul că autorizaţia provizorie de circulaţie a autoturismului este expirată din 26.04.2018.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat”, ce va fi soluţionat procedural.

