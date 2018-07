O delegație din Republica Populară Chineză, în vizită la Universitatea „Ștefan cel Mare”

Joi, 19 Iulie 2018 (11:03:18)

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a primit miercuri, 18 iulie 2018, vizita unei delegații din Republica Populară Chineză condusă de dr. Wang Liquin, director adjunct al Departamentului de Educație al provinciei Hebei, și formată din prof dr. Wang Yuding, secretar al comitetului de partid din cadrul Universității de Științe și Tehnologie Hebei, prof. dr. Han Tongyin, secretar al comitetului de partid din cadrul Universității Langfang, prof. dr. Yang Xuexin, Prorector al Universității Hebei, și Zhao Wenhua, Director adjunct al Biroului de Afaceri Internaționale al Universității Langfang.Scopul întâlnirii a fost acela de a discuta potențialul și perspectivele unei colaborări în plan academic și științific, dezvoltarea unor programe educaționale de cooperare, precum și inițierea unor mobilități pe termen scurt și lung atât pentru studenți cât și pentru cadre didactice din cele trei universități.Menționăm faptul că între Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Universitatea Hebei există deja o colaborare, o delegație de studenți și cadre didactice participând, în anul 2017 și în acest an, la Concursul internațional studențesc de calculatoare „Hard& Soft”, organizat de universitatea suceveană. De asemenea, reprezentanții USV au lansat o nouă invitație studenților chinezi de a participa la concursul de cyber security care va avea loc la USV. "Invitații chinezi au apreciat parteneriatul istoric dintre România și China și și-au manifestat deschiderea pentru lansarea unor noi direcții de colaborare în învățământul superior, dar și în plan cultural și social. Acum, la mai bine de o mie de ani distanță de la celebrul Drum al Mătăsii, inițiativa chineză Belt and Road dorește să reconecteze China cu Europa prin proiecte de anvergură pe teritoriul a trei continente: Asia, Africa și Europa. „One Belt, One Road” marchează implicarea statului chinez în toate palierele de dezvoltare, de la cel economic, la cel financiar, social și de infrastructură. În acest context, invitații chinezi au subliniat deschiderea Chinei către lume și a universităților chineze, îndeosebi", au precizat reprezentanţii USV, care au mai subliniat că "Au fost făcuți pași foarte clari către dezvoltarea unui program de licență de Limbă și Literatură Engleză – Limbă și Literatură Chineză la USV, în colaborare cu universitățile menționate mai sus, finanțarea unui program de mobilități pentru studenți și profesori și a unor proiecte de cercetare comune, finanțarea unei grădini chinezești în cadrul grădinii botanice din Campusul II al USV".Programul invitaților chinezi s-a derulat în Campusul USV, unde aceştia au vizitat câteva obiective, precum Laboratorul de Biometrie Forestieră, Laboratorul de Compatibilitate Electromagnetica, Complexul de Natație și Kinetoterapie, Laboratorul de materiale avansate multifuncționale, și Laboratorul de mașini inteligente și vizualizarea informației. Invitații au luat prânzul la Restaurantul USV și au vizitat câteva obiective istorico-culturale din județ.O delegație a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava va efectua, la finele acestei luni, o vizită în China, unde va purta discuții cu conducerile a cinci universități din centrul și sudul țării în vederea extinderii, respectiv stabilirii relațiilor de cooperare academică în domeniile educației și cercetării.

