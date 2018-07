Şoferi pericol public, cu alcoolemii uriaşe, traşi pe dreapta de poliţişti

Miercuri, 18 Iulie 2018 (11:05:55)

Doi şoferi pericol public, cu alcoolemii uriaşe, au fost traşi pe dreapta marţi de poliţie. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, un echipaj din cadrul Poliţiei oraşului Salcea şi al Postul de poliţie Dumbrăveni a oprit marţi pentru control pe DC 63, pe sectorul Salcea - Prelipca, autoturismul condus de un localnic de 59 de ani. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluţionat procedural. Tot marţi, un echipaj rutier din cadrul Poliției orașului Siret a oprit pentru control pe strada Alexandru cel Bun din localitate autoturismul condus de un localnic de 62 de ani.Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluţionat procedural.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Şoferi pericol public, cu alcoolemii uriaşe, traşi pe dreapta de poliţişti