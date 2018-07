369 de candidați vor să-şi obţină definitivatul în învăţământ

Marţi, 17 Iulie 2018 (15:36:52)

369 de candidaţi suceveni s-au înscris pentru a susţine examenul de definitivare în învăţământ, testare obligatorie în cariera didactică, la care au dreptul să participe cadre didactice cu vechime de cel puțin un an în sistem.Proba scrisă a examenului de definitivare în învăţământ, sesiunea 2018, se desfăşoară miercuri, începând cu ora 10:00, la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore. La nivel de județ, cei mai mulţi candidați s-au înscris pentru posturile de educatori - 86 de candidați, învățători - 65 de candidați, educaţie fizică - 44, limba română - 31, engleză - 28, matematică - 16, psihopedagogie specială - 12, religie, cult ortodox - 8, biologie - 8, geografie - 6, economie -5, etc. Rezultatele vor fi afișate pe data de 24 iulie, pe 24 şi 25 iulie se înregistrează contestaţiile, între 25 şi 26 iulie are loc soluţionarea contestaţiilor, pe 27 iulie se afişează rezultatele finale, urmând ca în perioada 30 iulie-3 august 2018 să fie transmise către Ministerul Educației tabelele nominale cu candidaţii admişi şi validarea rezultatelor examenului printr-un ordin al ministrului. Lucrările scrise vor fi evaluate în șase centre organizate la nivel naţional, anume la nivelul inspectoratelor școlare din județele Alba, Bihor, Brașov, Iași, Prahova și din municipiul București.Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puțin 8 pentru promovarea examenului.Potrivit edu.ro, au fost admişi la proba scrisă candidaţi care au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine”, media aritmetică a notelor obținute la cele 2 inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional - minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective. Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen naţional. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant şi poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.Informații suplimentare despre organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ, precum şi programele specifice pentru examen sunt disponibile pe definitivat.edu.ro.

