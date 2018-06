Băut şi fără permis, a ajuns cu mopedul în şanţ

Miercuri, 13 Iunie 2018 (13:03:48)

Un bărbat în vârstă de 50 de ani a ajuns în şanţ după ce, băut fiind, a ieşit în trafic cu un moped. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, marţi, la ora 20.00, în timp ce conducea mopedul pe raza satului Măneuți din comuna Frătăuții Vechi, un bărbat de 50 de ani, din municipiul Rădăuți, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a părăsit partea carosabilă, intrând într-un șanț.Din accident a rezultat rănirea uşoară a conducătorului mopedului, care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu deţine permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule, iar mopedul nu este înregistrat.Din cauza leziunilor suferite, victima nu a putut fi testată cu aparatul etilotest, însă la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „vătămare corporală din culpă”, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, „conducerea unui vehicul neînmatriculat” şi „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural. În gard cu motocicleta a ajuns marţi şi un bărbat de 36 de ani, din Moara. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, marţi, la ora 19.15, în timp ce conducea motocicleta într-o curbă pe DJ 209C, din comuna Moara, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, un localnic de 36 de ani a pierdut controlul asupra direcţiei de mers și a lovit bordura unui trotuar, după care a părăsit partea carosabilă şi s-a izbit în gardul unui imobil.Din accident a rezultat rănirea uşoară a conducătorului motocicletei, care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, după care, la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluţionat procedural.

