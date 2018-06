Şoferi cu alcoolemii mari, depistaţi în trafic de poliţişti

Luni, 11 Iunie 2018 (11:40:20)

Trei bărbaţi s-au ales cu dosare penale după ce s-au urcat beţi la volan şi au fost traşi pe dreapta de poliţişti. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, duminică, la ora 15.06, un echipaj rutier din cadrul Poliției orașului Gura Humorului a oprit pentru control pe un DC neclasificat din comuna Valea Moldovei autoturismul condus de un localnic de 40 de ani.Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, ce va fi soluţionat procedural.Tot duminică, la ora 16.53, un echipaj din cadrul Poliţiei oraşului Salcea şi a Postului de poliţie Dumbrăveni a oprit pentru control pe DN 29, din orașul Salcea, autoturismul condus de un bărbat de 29 de ani din municipiul Suceava, înregistrat cu pistolul radar în timp ce rula cu viteza de 79 km/h în localitate.Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.Totodată, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că permisul de conducere al bărbatului figurează cu restricții - fără drept de circulație.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a deține permis de conducere„ și „conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe ”, ce va fi soluţionat procedural.În noaptea de duminică spre luni, la ora 01.04, un echipaj rutier din cadrul Poliției municipiului Suceava a oprit pentru control pe bulevardul George Enescu, din municipiul Suceava, autoturismul condus de un bărbat de 34 de ani, din comuna Zvoriștea, care rula cu viteza de 78 km/h în localitate.Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, ce va fi soluţionat procedural.

