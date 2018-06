Polițistul lovit cu sabia în cap a revenit acasă. Prima imagine cu Dan Ciprian Sfichi

Vineri, 8 Iunie 2018 (11:02:12)

Polițistul de la Serviciul de Acțiuni Speciale, Dan Ciprian Sfichi, lovit cu sabia în cap în luna decembrie a anului trecut în timpul percheziției efectuate la locuința lui Alexandru Huțuleac, s-a întors pentru prima dată acasă, după 6 luni de spitalizare. Polițiștul în vârstă de 35 de ani și-a revenit aproape miraculos, după ce în primele zile medicii erau foarte rezervați în privința evoluției stării sale de sănătate. Dan Ciprian Sfichi se va întoarce la spital, pentru că mai are de făcut recuperare, însă important este că starea lui este bună. Polițistul a fost vizitat acasă de colegul Bogdan Bănică, liderul de la Suceava al Sindicatului Național al Polițiștilor din România „DECUS”. Acesta a postat pe o rețea de socializare un mesaj emoționant:„Intrând pe poarta mare în curtea îngrijită, l-am văzut. Era cu spatele, sprijinit într-o cârjă metalică. Am intuit că e el, după statură, chiar dacă ultimele luni și-au pus amprenta vizibil asupra sa. Când s-a întors cu privirea spre mine, vă mărturisesc, am rămas fără cuvinte. La propriu. Cip,...atât am putut pronunța deslușit...Am vrut să îl ajut să urce treptele. A refuzat categoric: "Mă descurc, sunt băiat mare!" Și s-a descurcat! Le-a urcat singurel, fără sprijin. .... La plecare m-a strigat, din spatele porții: "Scrie tu că le mulțumesc din suflet, tuturor! Te rog, nu uita!". Asta și fac, RESPECT vouă, cunoscuți sau străini ce ați fost lângă el. Ciprian vă iubește. Și Dumnezeu îl iubește pe Ciprian, redându-i viața!Și noi te iubim, Ciprian!"

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Polițistul lovit cu sabia în cap a revenit acasă. Prima imagine cu Dan Ciprian Sfichi