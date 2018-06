Doi suceveni vor face parte din echipa care merge la etapa naţională a Trofeului Electricianului

Vineri, 8 Iunie 2018 (12:53:41)

Timp de trei zile, peste 100 de electricieni din Delgaz Grid au susţinut probe teoretice şi practice, la etapa pe companie a celei de-a XXXIX-a ediţii a concursului profesional „Trofeul Electricianului”, care s-a desfășurat în municipiul Botoșani.21 dintre ei au urcat pe podium la cele 7 specializări de concurs: exploatare staţii de transformare, exploatare reţele de medie şi joasă tensiune, PRAM (protecţii şi automatizări), măsură energie electrică, montare şi reparaţii echipament primar 110 KV şi medie tensiune din staţii de transformare, montare şi reparaţii instalaţii de medie tensiune şi joasă tensiune (posturi de transformare, linii electrice aeriene şi subterane) şi defectoscopie linii electrice subterane de medie şi joasă tensiune.Şapte electricieni din Bacău, cinci din Neamţ, trei din Iaşi şi câte doi din judeţele Vaslui, Suceva şi Botoşani vor intra in competiţie în luna iulie cu echipe de la principalii distribuitori de energie de la nivelul ţării.Evenimentul a inclus, pentru al treilea an consecutiv, şi secţiunea “Trofeul Electricianului Junior“, secţiune la care au participat elevi de la licee cu profil energetic din Iaşi, Bacău şi Suceava. În acest an, podiumul “Trofeul Electricianului Junior“ a fost ocupat de doi elevi din judeţul Bacău şi unul din judeţul Suceava. Trofeul Electricianului este un concurs profesional de tradiţie şi se desfăşoară în preajma sărbătorii Sfântului Ilie, patronul şi protectorul celor care lucrează în domeniul energetic.

