Joi, 7 Iunie 2018 (11:14:31)

Şoferul unui tir a ajuns sub roţile mastodontului pe care îl conducea după ce a fost proiectat prin parbriz. În jurul orei 02.00, pe DN 17, în Pasul Tihuța, aproape de limita cu județul Suceava, un trailer a părăsit partea carosabilă, a ajuns la cca 50 m față de partea carosabilă pe un teren accidentat, iar conducătorul auto a fost proiectat prin parbriz și surprins sub cabina autovehiculului.Echipajele de intervenţie au reuşit extragerea şoferului, un bărbat în vârstă de 47 de ani, care era prins cu membrele inferioare sub roata din dreapta a cabinei autovehiculului.Prima intervenţie a fost asigurată de ISU „Bucovina" Suceava - Punct de Lucru Poiana Stampei - care s-a deplasat la locul indicat cu un echipaj de descarcerare şi un echipaj de prim ajutor SMURD. Cu ajutorul echipamentelor hidraulice, autovehiculul a fost stabilizat, au fost făcute săpături în jurul roţii din dreapta, pentru a putea extrage victima care prezenta un traumatism cranian şi traumatisme la nivelul membrelor inferioare.La scurt timp, au ajuns pompierii militari de la Garda de Intervenţie Prundu Bârgăului și Detașamentul de Pompieri Bistrița şi, împreună, au reuşit predarea victimei către echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD alocat, în sprijin, în vederea transportării bărbatului la UPU SMURD Bistriţa, pentru continuarea investigaţiilor medicale.

