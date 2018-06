Ecotrophelia

Vineri, 1 Iunie 2018 (09:54:07)

„Douce Citrouille”, prăjitura cu dovleac, fără zahăr, fără gluten şi fără aditivi, concepută de studenți ai Facultății de Inginerie Alimentară (Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava) a obţinut premiul al III-lea în cadrul competiției pentru crearea de produse alimentare inovative - ”Ecotrohelia”. Echipa formată din studenţii George Andrei, Olga Benderschi, Iulia-Andreea Ciornei, Paul-Vlad Costan Sprivac, Dumitrița Flaiș și Larisa-Gabriela Leontică a fost coordonată de conf. univ. dr. ing. ec. Adriana Dabija și șef lucr. dr. ing. Amelia Buculei.

Managerul echipei care a creat produsul „Douce Citrouille”, Andrei George, a declarat: „Acest concurs a însemnat mai mult decât motivația de a câștiga, mai mult decât munca depusă, a însemnat dorință, viziune, perseverență, pasiune”.

A VII-a ediție a concursului s-a desfășurat în perioada 29-31 mai, la Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Acesta este organizat sub tutela Ministerului Educației Naționale, cu sprijinul Asociației Specialiștilor din Industria Alimentară și platforma Food for life. Ediția din acest an a reunit 16 echipe de studenți din centrele universitare Suceava, Galați, București, Sibiu, Cluj-Napoca, Târgoviște, Oradea, Miercurea Ciuc și Iași.

Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a participat cu trei echipe de studenți, iar cele trei produse au fost apreciate de către juriul competiției, format din reprezentanți ai unor importante companii cu profil alimentar din România.

Echipa formată din studenţii Ioana Boștiog, Loredana-Florentina Chirilă, Andreea-Florentina Chițac, coordonată de șef lucr. dr. ing. Laura Apostol și șef lucr. dr. ing. Ancuța Prisacaru, s-a prezentat cu produsul „Cheesechyp”, preparat de patiserie cu cremă de telemea, salvie şi cimbru cu glazură de dulceaţă de ardei iute.

Echipa din care au făcut parte studenţii Laura-Mihaela Neacșu, Natalia Reciulschi, Simona Cătălina Hîrtie a fost coordonată de asist. univ. dr. Andrei Lobiuc. Studenţii s-au înscris în competiţie cu produsul ”Del’ice”, o îngheţată raw vegană, fără aditivi, fără gluten şi cu probiotice.

Cele două produse au fost premiate de către companiile din industria alimentară prezente la eveniment, astfel produsul „Cheesechyp” a primit un premiu special din partea companiei Expertarom, iar produsul ”Del’ice” a primit un premiu special din partea companiei Boromir S.A. Team.

Nu este pentru prima dată când studenţii Facultăţii de Inginerie Alimentară câştigă premii la „Ecotrophelia”. În 2013, 2014 şi 2016, echipele FIA au câştigat marele premiu la faza naţională a concursului şi au participat la etapele internaţionale.