Vineri, 1 Iunie 2018 (11:30:17)

Vineri, 1 iunie, a debutat, la Suceava, Concursul Naţional ”Lira de Aur”, una dintre cele mai longevive competiții de interpretare instrumentală din România, ajunsă la cea de-a 39-a ediţie.

Manifestarea se desfăşoară pe parcursul a două zile, urmând ca duminică, cei mai valoroşi dintre cei peste 200 de concurenţi din ţară, dar şi din Republica Moldova, să fie recompensaţi cu distincţii.

Marele premiu, în valoare de 1.000 de euro, este oferit de Centrul Cultural "Bucovina" Suceava.

Alexandra Bejinaru, directoarea Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, principalul organizator, a apreciat că ”<Lira de aur> este o manifestare de prestigiu pentru municipiul Suceava, un exercițiu de statornicie și profesionalism pentru organizatori, o competiție de marcă ce strânge an de an cei mai talentați elevi din țară. Tinerii artiști au ales să vină, pentru trei zile, la Suceava, pentru că am dovedit că <Lira> înseamnă maturitate, seriozitate și profesionalism. În același timp, <Lira> constituie un eveniment important pentru întreaga comunitate suceveană, o carte de vizită pentru județ".

Aceasta a mulțumit Primăriei municipiului și Consiliului Local pentru sprijinul permanent.

La rândul său, în cadrul festivității de deschidere, edilul Ion Lungu și-a luat un angajament public, ca instituția pe care o reprezintă să achiziționeze un pian pentru Colegiul de Artă Suceava, iar la ediția de anul viitor, cu numărul 40, acesta să poată fi folosit deja.

Gheorghe Lazăr, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Suceava, a precizat că ”Lira de aur” a debutat în 1972, laureatul primei ediții fiind universitarul Vlad Dimulescu, actualmente membru al juriului. Dintre câștigătorii concursului, 17 au performat la vioară, 15 la pian, patru la violoncel, doi la oboi și doi la flaut.

Până în prezent, județul Suceava a obținut trei premii. Primul a fost adjudecat la cea de-a 30-a ediție, prin Cristian Ruscior, membru al juriului la ediția din acest an.

Dintre laureații marelui premiu, 20 sunt din București, câte cinci sunt din Iași și Cluj, câte trei din Craiova și Suceava și câte unul din Bacău, Botoșani, Brașov și Satu Mare.

Un juriu competent și prestigios va evalua competitorii.

Președinte de onoare al juriului este Daniel Goiți - Academia de Muzică Gheorghe Dima Cluj Napoca (secțiunea pian). Tot la secțiunea Pian, vor juriza Vlad Dimulescu - Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti și Carmen Șoltuz - Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași.

La secțiunea Instrumente de coarde, vor juriza: Gabriel Croitoru - Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, Marin Cazacu - Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, Daniel Dragomirescu - Universitatea Națională de Arte "George Enescu" Iași, Cristian Ruscior - Fundația „Barenboim Said” Palestina.

La Instrumente de suflat și percuție, vor face evaluarea: Doru Albu - Universitatea Națională de Arte Iași, Firuța Mesaroș - Academia de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj Napoca, Petrea Gîscă - Universitatea Națională de Arte Iași, Vasile Gocan - Colegiul de Artă "Sigismund Toduță" Cluj - Napoca și Simion Florian - Universitatea Națională de Arte Iași.

„<Lira de aur> a fost și rămâne nu numai un apreciat concurs național de interpretare instrumentală pentru elevi, ci unul dintre concursurile foarte valoroase ale țării. Prin fiecare ediție, organizatorii vor să îmbunătățească oferta competiției și valoarea sa artistică”, a mai completat Alexandra Bejinaru.

Aceasta a mai adăugat că manifestarea este sprijinită și de Fly Music și Asociația de Părinți și Absolvenți a Colegiului de Artă Suceava.