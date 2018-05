Noul catalog fashion lansat de Iulius Mall Suceava

Luni, 21 Mai 2018 (15:23:20)

Iulius Mall Suceava a lansat un nou catalog fashion, inspirat din tendinţele sezonului primăvară-vară 2018. „În această primăvară, te încurajăm să îmbrăţişezi nonconformismul şi să te exprimi liber prin stilul tău vestimentar. Aşa că, te invităm să descoperi outfiturile propuse, să le adopţi în garderobă şi să prinzi curajul de a fi inventiv în alegerea ţinutelor care te reprezintă. Inspiră-te din noul catalog Must Wear Spring Summer, lansat de Iulius Mall Suceava. Vei găsi sugestii îndrăzneţe şi originale, care te vor ajuta să găseşti stilul potrivit”, au transmis reprezentanţii centrului comercial, care au completat că „Poţi fi chiar tu un trend setter combinând articole de la C&A, Terranova, LeeCooper, Kenvelo, Pimkie, Motivi, Nichi, Medea, Meli Melo, Intersport, Salamander şi Junker. Pentru un look wow poţi apela la stiliştii Adriastyl, cei care au asigurat partea de hair & make-up pentru modelele din campanie. Stylingul a fost asigurat de designerul Simona Semen. Dacă ai pus ochii pe piesele vestimentare preferate, atunci vino să le cumperi din magazinele Iulius Mall”. Sesiunile de shopping aduc şi şansa de a câştiga marele premiu al campaniei „Începe FestiVara”, care se desfăşoară până pe 3 iunie 2018, un City Break într-o destinaţie la alegere, în valoare de 1.500 de euro. În plus, la extragerile zilnice se poate câştiga unul dintre cele 17 abonamente pentru două persoane la festivalurile verii, Afterhills şi Untold. Alte peste 3.200 de premii vor fi oferite pasionaţilor de fashion şi de cumpărături.

