Duminică, 20 Mai 2018 (14:07:12)

Profitând de faptul că în noaptea de sâmbătă spre duminică (19 / 20 mai) muzeele au avut porțile deschise, mii de suceveni și nu numai au vizitat Cetatea de Scaun, Muzeul de Istorie, Muzeul Satului Bucovinean, Muzeul de Ştiinţele Naturii, accesul vizitatorilor fiind gratuit în intervalul 18:00 – 24:00, mai puțin în Muzeul Satului Bucovinean, unde accesul gratuit a fost între orele 18:00-20:00. „Noaptea muzeelor” a atras cei mai mulți vizitatori la Cetatea de Scaun a Sucevei și la Muzeul de Istorie. Din totalul de 9.168 de vizitatori din seara de 19 mai, 3.233 au vizitat Cetatea de Scaun a Sucevei și 3.155 au vizitat Muzeul de Istorie. Alți 2.350 au trecut pragul Muzeului de Științele Naturii și 430 au vizitat Muzeul Satului Bucovinean. Directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a declarat că s-a înregistrat o scădere față de anul 2017 cu 394 de vizitatori, pentru că vremea a fost puțin capricioasă, pe parcursul serii de sâmbătă fiind și ceva precipitații, dar și datorită faptului că Hanul Domnesc este închis din cauza reparațiilor efectuate de proprietar. „Spectacolul folcloric programat a se desfășura în Muzeul Satului Bucovinean a fost anulat din cauza precipitațiilor. Hanul Domnesc nu a fost deschis deoarece proprietarul a schimbat centrala termică, a făcut zugrăveli și, în acest moment, imobilul este în curățenie. În fiecare an venim cu un program diversificat. Anul acesta am preferat să punem în valoare profesorii și elevii de la Colegiul de Artă Suceava, motiv pentru care, alături de Muzeul Bucovinei, avem ca parteneri Casa Corpului Didactic <George Tofan> Suceava și Colegiul de Artă”, a spus Emil Ursu. El a completat că pe parcursul întregului an, Muzeul Bucovinei vine cu diverse activități, în special de educație muzeală pentru tânăra generație, dar nu numai. „Noaptea Muzeelor este un prilej de sărbătoare, un prilej de a ieși din casă, de a vizita muzeele, care, vrem, nu vrem, sunt ale orașului”, a concluzionat Emil Ursu. La Muzeul de Istorie intrarea a fost gratuită la toate expoziţiile, cu excepţia expoziţiei Maşinile lui Leonardo DaVinci. Anul acesta, atât la Muzeul de Istorie, cât și la Muzeul de Științele Naturii au avut loc concerte susținute de elevi și profesori de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava. La Cetatea de Scaun a Sucevei, vizitatorii s-au bucurat de un spectacol cu focuri, în şanţul de apărare al cetăţii, după ora 21:00, susţinut de Ordinul Solomonarilor.