Joi, 17 Mai 2018 (11:20:26)

Polițiștii de imigrări din Suceava au depistat 11 cetățeni din Sri Lanka, în ședere ilegală. Pe numele lor au fost emise decizii de returnare, 9 dintre aceștia fiind luați în custodie publică în vederea îndepărtării sub escortă de pe teritoriul României. De asemenea, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 4.600 de lei. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, poliţiştii Inspectoratului General pentru Imigrări – Biroul pentru Imigrări Suceava au desfăşurat, la data de 15 mai a.c., o acțiune pe linia prevenirii și combaterii șederii ilegale a cetățenilor străini, pe raza de competență.Astfel, în cadrul activităţilor întreprinse, au fost depistaţi, cu ședere ilegală, 11 cetăţeni străini, femei și bărbați, cu vârste cuprinse între 13 și 39 de ani, din Sri Lanka.În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că străinii au intrat legal în România, 6 în baza unor vize de scurtă ședere și 5 cu vize de lungă ședere în scop de detașare.Pentru străinii intrați cu vize de lungă ședere, polițiștii de imigrări au dispus, ca urmare a încetării contractului de muncă, revocarea dreptului de ședere și, totodată, au emis decizii de returnare sub escortă pentru patru dintre aceștia, iar al cincilea va părăsi România voluntar în cel mult 30 zile.Cei 6 cetățeni străini cu vize de scurtă şedere au primit decizii de returnare sub escortă de pe teritoriul național.Ca urmare a celor constatate, 9 străini au fost introduși în Centrul de Luare în Custodie Publică Otopeni, în vederea îndepărtării sub escortă, urmând ca la ieșirea din țară, pe numele lor să fie instituite consemne de nepermite a intrării în România pentru 1 an.Minora în vârstă de 13 ani a fost cazată într-un centru aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava până la reglementarea situației juridice.Polițiștii de imigrări au aplicat sancțiuni contravenționale cu amendă în valoare de 4600 de lei, în conformitate cu prevederile OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată.