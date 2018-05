Bărbat care cerşea, pretinzând că are mâinile amputate, sancţionat de jandarmi

Marţi, 15 Mai 2018 (14:57:32)

Un bărbat din județul Botoșani s-a dat de gol că nu are mâinile amputate și că s-a folosit de acest pretext pentru a face rost de bani și a stârni mila oamenilor prezenți la manifestarea ,,Hora Bucovinei”, din localitatea Frasin, după ce a fost luat la întrebări de oamenii legii. Fiind abordat de o patrulă de jandarmerie, acesta și-a dat jos bandajele îmbibate într-o substanță de culoare roșie, dovedind ca de fapt nu are nimic la mâini.Bărbatul a fost sancționat contravențional pentru ,,apelarea, in mod repetat, la mila publicului, de către o persoana aptă de muncă”, faptă prevăzută și sancționată de Legea 61/1991."Recomandăm cetățenilor să nu încurajeze această activitate antisocială, oferind diferite sume de bani sau alte bunuri persoanelor care apelează la mila publicului", se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava.

