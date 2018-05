Amenzi rutiere de peste 175.000 de lei, în weekend

Marţi, 15 Mai 2018 (12:13:55)

Poliţiştii suceveni au aplicat, sâmbătă şi duminică, amenzi rutiere de peste 175.000 de lei. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, sâmbătă şi duminică, Serviciul Rutier Suceava și polițiile municipale și orășenești au organizat acţiuni tematice atât în mediul urban, cât şi în mediul rural de pe raza județului, pentru combaterea accidentelor produse pe fondul nerespectării regimului legal de viteză, ocazie cu care au fost aplicate 304 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 159.947 lei, din care 198 pentru încălcarea regimului legal de viteză. Totodată, au fost reținute 41 de permise de conducere, din care 20 pentru viteză și 21 din alte cauze şi au fost retrase 6 certificate de înmatriculare.De exemplu, un bărbat de 28 de ani, din Republica Moldova, a fost înregistrat de aparatul radar din dotarea poliției în timp ce conducea autoturismul pe DN 17, în localitatea Molid, cu viteza de 80 km/h și fără a purta centura de siguranță, iar autoturismul condus prezenta defecțiuni tehnice. A fost sancționat contravențional și i s-a reținut certificatul de înmatriculare.Tot sâmbătă şi duminică, Serviciul Rutier Suceava și formațiunile rutiere din cadrul subunităților teritoriale de poliție au organizat acţiuni pe raza județului pentru combaterea conducerii de vehicule de persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice. În cadrul acţiunii au fost constatate 4 infracțiuni şi au fost aplicate 51 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 16.675 lei. Poliţiştii au mai reţinut 7 permise de conducere, din care 4 pentru alcool și 3 pentru alte cauze.De exemplu, sâmbătă, la ora 22.15, o patrulă din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Mălini a oprit pentru control pe str. Vișinilor, din comuna Baia, un autoturism înmatriculat în străinătate condus de un localnic de 28 de ani. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere”, ce va fi soluționat procedural.Duminică, la ora 01.10, un echipaj mixt din cadrul Poliţiei municipiului Vatra Dornei şi al Secției 15 Poliție Rurală Vatra Dornei a oprit pentru control pe strada Unirii din localitate un autoturism cu număr de circulaţie provizoriu, condus de un bărbat de 32 de ani, din județul Neamț, cu reședința în comuna Dorna Arini. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că autoturismul nu este înmatriculat, autorizația provizorie de circulație fiind expirată din 26.04.2018, iar conducătorul auto are permisul de conducere reţinut. Autoturismul a fost imobilizat la sediul poliției, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”, ce va fi soluționat procedural.

