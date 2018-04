Bursa locurilor de muncă, vineri, la Suceava, Fălticeni, Rădăuți și Câmpulung Moldovenesc

Miercuri, 18 Aprilie 2018 (17:38:28)

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Suceava organizează, vineri, Bursa generală a locurilor de muncă, eveniment în cadrul căruia au confirmat prezența 76 de angajatori, cu o ofertă de aproape 600 de posturi. Organizatorii se așteaptă ca până la ora bursei oferta să devină și mai consistentă. Bursa generală a locurilor de muncă se va desfășura simultan, de la ora 10.00, la Suceava, Fălticeni, Rădăuți și Câmpulung Moldovenesc și este cel mai important târg de joburi de peste an. Până ieri, bursa înregistrase o ofertă de 586 de locuri de muncă, din care 324 pentru evenimentul din Suceava, 65 la Fălticeni, 135 la Rădăuți și 62 la Câmpulung Moldovenesc.În municipiul Suceava, bursa de locuri de muncă va avea loc în incinta Iulius Mall, parter, zona liftului panoramic, în Rădăuți la Casa Germană, iar în Fălticeni și Câmpulung Moldovenesc la sediile locale ale AJOFM. Cele mai multe locuri vacante la nivelul judeţului sunt în domeniile construcţiei, comerțului, colectarea și tratarea deșeurilor, hoteluri și alte facilități de cazare, prelucrarea lemnului, iar printre domeniile nou apărute organizatorii au menționat silvicultura și fabricarea autovehiculelor de transport rutier. Cele mai căutate calificări sunt cele de dulgher, fierar betonist, zidar, sudor, prelucrător sticlă la țeavă, ospătar sau bucătar. La capitolul studii superioare, se caută inginerii cu specializări în calculatoare, construcții și mecanică, precum și economiștii. La nivelul județului Suceava, în cele patru locații ale bursei, oferta pentru nivelul superior de studii ajungea ieri la 39 de posturi. Ca posibilități în plus, bursa din acest an găzduiește ofertele firmelor care instruiesc gratuit persoanele interesate de domeniul antreprenoriatului și finanțează idei promițătoare de afaceri non-agricole în mediul urban. De asemenea, Centrul Militar Județean va fi prezent la bursă cu oferta de calificare în profesiile militare. „Participanții, atât angajatori cât și candidați pot solicita orientare în carieră și informații de la consilierii noștri specializați în asistare personalizată a candidaților și relații cu angajatorii”, se arată într-un comunicat al instituției.

