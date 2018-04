Miercuri, 18 Aprilie 2018 (12:00:05)

La invitația prof. univ. dr. Ștefan Purici, prorector al Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava (USV), Scott A. Reese, atașatul cultural al Ambasadei SUA la București, a susținut, luni, 16 aprilie, o prelegere pentru studenții instituției.

Intitulată „The life of an American diplomat: challenges and perspectives”, prelegerea a angrenat publicul numeros – studenți, cadre didactice și alți invitați prezenți la eveniment – într-o dezbatere care a atins subiecte precum: parcursul academic al tinerilor și cariera în diplomație, rolul diplomației culturale în politica externă a unui stat, contextul politic actual, rolul limbilor sub aspectul comunicării diplomatice, impactul diferențelor culturale în configurarea geopolitică a lumii etc. Totodată, Domnia Sa a împărtășit din experiențele sale profesionale în calitatea de membru al misiunilor diplomatice ale SUA în Norvegia, Mali, Nordul Irakului, Beijing, Bagdad, regiunea kurdă din Irak și, în prezent, București. Sesiunea de întrebări și răspunsuri a fost una foarte incitantă, generând opinii și comentarii pe cât de concrete, pe atât de deschise și argumentate.

Scott A. Reese și-a început activitatea profesională în domeniul IT, specializându-se ulterior, prin intermediul studiilor de doctorat, în ingineria sistemelor. Domnia Sa are o bogată activitate didactică, atât la nivel preuniversitar, unde a predat algebra, cât și la nivel universitar, în domeniul calculatoarelor.

Reamintim, cu această ocazie, că prima întâlnire cu studenții unei universități românești a Excelenței Sale, Hans Klemm, Ambasadorul SUA la București, a avut loc la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în ianuarie 2016.