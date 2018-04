Razie la Marginea, în weekend. S-au reţinut 5 permise de conducere şi 8 certificate de înmatriculare

Luni, 16 Aprilie 2018 (13:33:54)

Secţia 3 Poliţie Rurală Marginea a organizat vineri, sâmbătă şi duminică o acţiune pe raza de competență pentru prevenirea şi descurajarea faptelor de natură penală şi contravenţională, asigurarea unui climat de ordine publică și siguranţă rutieră, în cadrul căreia au fost testați alcoolscopic 75 conducători auto, fiind constatate 5 infracțiuni şi aplicate 83 sancțiuni contravenționale, în valoare de 21.610 lei. S-au reţinut 5 permise de conducere şi 8 certificate de înmatriculare.De exemplu, vineri, la ora 16.30, o patrulă de poliție a oprit pentru control pe DJ 178 din comuna Volovăț ATV-ul fără număr de înmatriculare condus de un localnic de 56 de ani. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar ATV-ul nu este înmatriculat. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere” și „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat”, ce va fi soluționat procedural. Duminică, la ora 15.40, o patrulă de poliție a oprit pentru control pe un DC neclasificat, din comuna Horodnic de Sus, la intersecția cu DC 46, autoutilitara condusă de un localnic de 28 ani. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Totodată, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul are dreptul de a conduce autovehicule suspendat din data de 14.04.2018. I s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

