„Ivan Turbincă" de Ion Creangă, a zecea poveste dramatizată în versuri de profesorul Gheorghe Solcan

Luni, 16 Aprilie 2018 (13:10:01)

Profesorul și scriitorul humorean Gheorghe Solcan a lansat recent, la Editura SMArt din Gura Humorului, a zecea poveste dramatizată în versuri, de această dată după „Ivan Turbincă" de Ion Creangă. Celelalte nouă au apărut, după cum a spus autorul, în volumul ”9 povești de Ion Creangă - dramatizare în versuri”, la Editura Princeps Multumedia, Iași, 2016 (Punguța cu doi bani, Ursul păcălit de vulpe, Capra cu trei iezi, Dănilă Prepeleac, Fata babei și fata moșneagului, Povestea porcului, Soacra cu trei nurori, Povestea lui Stan Pățitul și Povestea lui Harap Alb). Profesorul Gheorghe Solcan este de părere că dramatizarea lui Ivan Turbincă, de această dată, nu-i decât un monolog în care actorul, respectiv personajul principal, povestește în stilu-i caracteristic întâmplările prin care a trecut. Fiind un monolog, desigur că, în cursul povestirii, eroul principal imită pe celelalte personaje întâlnite în poveste. •„În versurile scriitorului Gheorghe Solcan, povestea prinde viață mai accentuată, mai multă mișcare îmbrăcată mereu în umorul nostru popular"Ilustrațiile și coperta sunt realizate „de veșnic tânărul și neobositul prieten al multor autori de carte”, artistul plastic Radu Bercea. Ca o invitație la lectură, profesorul Gheorghe Solcan a spus: ”oricum, povestea lui Ivan este interesantă și vă invităm s-o mai gustați încă o dată în varianta noastră”. În prefața cărții semnate de Gheorghe Solcan, găsim cuvinte alese, scrise cu sensibilitate de profesoara Viorica Lavric din Gura Humorului: ”În versurile scriitorului Gheorghe Solcan, povestea prinde viață mai accentuată, mai multă mișcare îmbrăcată mereu în umorul nostru popular. Ivan este un erou năstrușnic, un străin ce umblă din loc în loc, cu singurul bun în spinare, turbinca. În poveste el a avut noroc: Dumnezeu i-a binecuvântat turbinca. După ce termini de citit, nu poți ca gândul să nu-ți alunece la românii care, în realitate, și nu în poveste, umblă cu bocceaua să-și caute un rost în lumea largă. Oare câți dintre ei vor fi binecuvântați de Dumnezeu?”. Profesorul și scriitorul Gheorghe Solcan, despre care scriitorul Ioan Țicalo spunea, la un moment dat, că are un chip „tăiat din stâncă de Bucovina, iar sufletul, înmiresmat precum plaiul mioritic la vreme de vară însorită", și-a început monologul – Ivan Turbincă în acest fel: ”Cred că știți povestea mea, / De la Creangă, nu-i așa? / Să nu fie cu bănat, / Am s-o spun eu înc-o dat: / Este drept, nu am știut / Cum părinții m-au făcut: / A fost dragoste nebună, / Afară sub clar de lună? / O iubire cu păcat, / Fără vreun gând curat? / E destul că s-au iubit / Și apoi s-au despărțit. / Și cum dragostea din flori / Face ochi adeseori; / Iac-așa, eu m-am ivit / Neiubit și nedorit. / Vorba ceea: / Fă-mă mamă, cu noroc / Și apoi m-aruncă-n foc!”. • Multe povești au fost puse în scenă cu mare succes de elevi Tot scriitorul Ioan Țicalo spunea că profesorul Gheorghe Solcan „și-a răsfăţat şcolarii cu poveşti din Ion Creangă dramatizate în versuri sprintene care i-ar fi plăcut şi genialului povestaş humuleaştean". Scriitorul humorean Gheorghe Solcan ne-a povestit că a fost în multe școli (30, 40 de școli din mai multe județe) cu volumul ”9 povești de Ion Creangă - dramatizare în versuri”, care a prins foarte bine, mai ales la elevi. ”Scopul acestui proiect este de a-i ridica pe copii din fața calculatorului, a tabletei și de a-i duce într-o lume a poveștilor. Multe povești din cărțile mele au fost puse în scenă cu mare succes de elevi, sub îndrumarea cadrelor didactice, ceea ce mă bucură mult. Eu am respectat foarte mult textul scriitorului Ion Creangă și m-aș bucura mult ca aceste cărți să ajungă la elevi, prin intermediul cadrelor didactice care le pot recomanda aceste volume”, a completat profesorul Gheorghe Solcan. Cei care doresc să ia legătura cu profesorul Gheorghe Solcan o pot face la numărul de telefon 0745 987 124 sau la adresa de e-mail solcangheorghe@yahoo.com.

