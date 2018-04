Amenzi rutiere de peste 110.000 de lei, în weekend

Luni, 16 Aprilie 2018 (13:17:05)

Biroul Drumuri Naționale și Europene din cadrul Serviciului Rutier, împreună cu Biroul Rutier Suceava, a organizat şi desfăşurat acţiuni pentru prevenirea şi combaterea încălcării regimului legal de viteză pe tronsonul rutier Gura Humorului – Frasin - C-lung Moldovenesc - Vatra Dornei - Poiana Stampei şi pentru prevenirea şi combaterea conducerii sub influenţa băuturilor alcoolice, pe raza municipiilor Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei şi a comunelor arondate. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, au fost testaţi cu aparatul etilotest 187 conducători auto, fiind constatate infracţiuni şi aplicare 130 sancţiuni contravenționale, în valoare de 111.410 lei. De asemenea, poliţiştii au reţinut 34 permise de conducere, din care 21 pentru viteză, 10 pentru depăşire, 3 pentru alcool şi au retras 10 certificate de înmatriculare.De exemplu, sâmbătă, la ora 15.11, un echipaj rutier a oprit pentru control pe DJ 177A, pe raza localităţii Doroteia, autoturismul condus de un bărbat de 47 de ani din oraşul Gura Humorului. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. I s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

