Duminică, 15 Aprilie 2018 (19:33:23)

Consiliul Concurenţei a anunţat că analizează tranzacţia prin care Unilever South Central Europe SA preia compania suceveană Betty Ice SRL.

Într-un comunicat de presă transmis duminică, Consiliul Concurenţei arată că Unilever îşi desfăşoară activitatea în industria bunurilor de consum, furnizând bunuri din toate segmentele de produse alimentare, produse pentru casă și produse de îngrijire personală. În acelaşi comunicat se precizează că Betty Ice are ca principale activităţi producţia şi distribuţia de îngheţată industrială, respectiv distribuţia de produse alimentare congelate, fructe, legume, carne etc.. „Consiliul Concurenţei va evalua această concentrare economică în scopul stabilirii compatibilităţii cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege. Autoritatea de Concurenţă este interesată în obţinerea de observaţii şi puncte de vedere de la companiile terţe referitor la modul în care concentrarea economică ce urmează a se realiza afectează sau poate afecta concurenţa pe piaţă”, a transmis Consiliul Concureţei.

Aceeași instituţie a precizat că aceste observaţii şi punctele de vedere pot fi transmise prin fax, la nr. +40 21 405 45 10, prin e-mail la adresa bunuri.consum@consiliulconcurentei.ro sau prin poştă la următoarea adresă: Consiliul Concurenţei, Piaţa Presei Libere nr. 1, Casa Presei, Corp D1, sector 1, Bucureşti,cod poştal 013701, Oficiul Poştal nr. 25, în termen de 10 zile, începând cu data de 15 aprilie 2018.

Companiile Unilever South Central Europe şi Betty Ice au anunţat, la începutul acestui an, că au semnat o înţelegere prin care prima companie achiziţionează firma din Suceava. În urma acestei tranzacţii, diviziile de îngheţată ale Unilever South Central Europe şi Betty Ice vor funcţiona ca o unitate de sine stătătoare în cadrul Unilever. După finalizarea tranzacţiei, unitatea va fi condusă de proprietarul Betty Ice, suceveanul Vasile Armenean, care va avea funcţia de manager general. Tranzacţia dintre cele două companii a fost estimată la suma de 100 de milioane de euro. Compania Betty Ice Suceava, unul dintre cei mai importanţi producători de îngheţată la nivel naţional, a fost fondată în 1994 şi în ultimul an a avut o cifră de afaceri de 30 de milioane de euro. Betty Ice deţine 180 de chioşcuri de îngheţată în România şi are un număr de 760 de angajaţi.