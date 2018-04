Prinşi de poliţie beţi la volan. Unul dintre şoferii băuţi s-a angajat într-o urmărire cu poliţia

Vineri, 13 Aprilie 2018 (13:01:11)

Trei bărbaţi s-au ales cu dosare penale după ce au fost prinşi de poliţie băuţi la volan. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 01.30, un echipaj din cadrul Poliţiei oraşului Vicovu de Sus a oprit pentru control pe DJ 209G, din comuna Straja, autoturismul condus de un localnic de 26 de ani.Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.Tot în noaptea de joi spre vineri, la ora 01.35, în timp ce patrula pe DJ 178F, din comuna Gălănești, un echipaj din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Gălănești a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, însă conducătorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acestuia cu semnalele acustice și luminoase ale autospecialei de poliție în funcțiune, autoturismul fiind blocat după aproximativ 2 km.Conducătorul auto a fost identificat de polițiști ca fiind un localnic de 29 de ani, ce emana halenă alcoolică, motiv pentru care, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,86 mg/l alcool pur în aer expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.Joi, la ora 16.45, un echipaj din cadrul Poliţiei municipiului Fălticeni a oprit pentru control, pe strada Sucevei din localitate, autoturismul condus de un localnic de 33 de ani.Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

