"Bătălia cărţilor", la Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava

Vineri, 13 Aprilie 2018 (11:02:16)

Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava organizează în acest an cea de-a V-a ediţie a Concursului naţional de lectură "Bătălia cărţilor", ce are ca scop stimularea lecturii în rândul copiilor şi adolescenţilor.Evenimentul de lansare va avea loc luni, 16 aprilie, ora 14.00, la Sala de Artă „Elena Greculesi” a Bibliotecii Bucovinei.Concursul se va derula în perioada aprilie – octombrie 2018, sub egida Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România şi este organizat în mai multe biblioteci publice din ţară.Prin acest concurs vor fi popularizate cărţile destinate copiilor şi adolescenţilor, se va pune accent pe însuşirea de către participanţi a competenţelor de lectură: înţelegerea textelor literare, capacitatea de a reflecta asupra acestora, de a formula opinii, argumente şi interpretări proprii.La acest concurs, care va avea două secţiuni, lectură în limba română şi lectură în limba engleză, pot participa copiii de 11-13 ani şi adolescenţii cu vârste cuprinse între 14-18 ani care au permis de intrare la bibliotecă.Înscrierea se va face la toate secţiile şi filialele bibliotecii, prin completarea unei fişe de înscriere.Pentru a intra în finala județeană, participanţii trebuie să lectureze cele 10 cărţi din lista recomandată până la sfârşitul lunii septembrie şi să predea fişele de lectură completate, odată cu predarea cărţii lecturate. Fişele de lectură vor fi evaluate de către o comisie din care vor face parte profesori, bibliotecari, scriitori şi elevii câştigători ai ediţiei anterioare a concursului.Etapa finală din cadrul Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera” va avea loc în luna octombrie şi va cuprinde dezbaterea Convinge-mă să citesc! (în cadrul căreia participanţii vor susţine cartea preferată şi vor răspunde la întrebări pe marginea cărţilor citite), jurizarea şi festivitatea de premiere.Sub genericul ,,Lectura vă face învingători” pe toţi vor fi acordate premii finaliştilor concursului pentru:•cel mai bun cititor, care va deveni Cititorul anului – 1 eBook reader •diplome de participare + 1 pachet de cărţi.

