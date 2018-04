S-au ales cu dosare penale după ce s-au urcat la volan băuţi

Joi, 12 Aprilie 2018 (11:01:43)

Doi bărbaţi s-au ales cu dosare penale după ce s-au urcat la volan băuţi. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, miercuri, la ora 22.35, o patrulă din cadrul Secţiei 7 Poliţie Rurală Mălini a oprit pentru control pe DJ 209A, din localitate, autoturismul condus de un localnic de 34 de ani. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluţionat proceduralTot miercuri, la ora 19.00, în timpul executării serviciului, o patrulă din cadrul Postului de poliţie Dumbrăveni a constatat faptul că, pe DN 29, din localitate s-a produs o tamponare soldată cu pagube materiale.Din primele cercetări, polițiștii au stabilit faptul că, în timp ce conducea autoutilitara pe DN 29, pe raza comunei Dumbrăveni, un localnic de 47 de ani nu a păstrat o distanţă suficientă faţă de autoturismul din faţa sa, condus de un tânăr de 19 ani din aceeași localitate, intrând în coliziune față-spate cu acesta.Cei doi conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru tânărul de 19 ani şi de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru bărbatul de 47 de ani, căruia, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe”, ce va fi soluţionat procedural.

