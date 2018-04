Amenzi de peste 220.000 de lei, în perioada Sărbătorilor Pascale

Miercuri, 11 Aprilie 2018 (11:40:04)

Poliţiştii Serviciului Rutier – IPJ Suceava și formaţiunile de profil din cadrul polițiilor municipale și orășenești au acţionat, în perioada 06.04.–09.04.2018, pe drumurile naţionale, europene şi judeţene pentru depistarea şoferilor care depăşesc regimul legal de viteză şi a celor care conduc autovehicule după ce au consumat băuturi alcoolice. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, în total, în cadrul acţiunii au fost constatate 23 infracţiuni şi aplicate 455 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 221.703 lei.Au fost reţinute 71 permise de conducere, din care pentru 33 pentru viteză, 4 pentru alcool, 34 pentru alte abateri. De asemenea, au fost retrase şi 21 certificate de înmatriculare pentru lipsa Inspecţiei Tehnice Periodice, lipsă R.C.A sau aplicarea de folii neomologate. Vineri, la ora 16.20, o patrulă din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Gălănești a oprit pentru control pe DJ 291A, din comuna Frătăuții Noi, autoturismul condus de un tânăr de 22 de ani, din orașul Milișăuți. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că tânărul are permisul de conducere suspendat pentru perioada 13.03.2018-11.04.2018. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ”conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat”, ce va fi soluționat procedural.Sâmbătă, în jurul orelor 19.42, în timp ce acţiona pe DN 17, în localitatea Frasin, un echipaj rutier din cadrul Poliției orașului Gura Humorului a oprit pentru control un autoturism înmatriculat în străinătate, condus de un bărbat de 29 de ani din Republica Moldova, înregistrat de aparatul radar din dotarea poliției în timp ce rula cu viteza de 93 km/h, pe un sector de drum cu viteză maximă admisă de 50 km/h. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul are permisul de conducere suspendat în perioada 06.02.2018 - 06.05.2018, pentru infracțiuni la regimul rutier. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ”conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat”, ce va fi soluționat procedural.Duminică, la ora 10.28, un echipaj rutier din cadrul Poliției municipiului Suceava a oprit pentru control pe DN 17, în afara localității Stroiești, autoturismul condus de un bărbat de 36 de ani, din municipiul Suceava. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.Luni, în jurul orei 20.05, un echipaj din cadrul Poliţiei municipiului Câmpulung Moldovenesc a oprit pentru control pe DN 17, pe raza comunei Sadova, autoutilitara condusă de un bărbat de 33 de ani, din municipiul Câmpulung Moldovenesc. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

