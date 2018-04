Activitate la Biroul Francez, la început de aprilie

Luni, 2 Aprilie 2018 (11:01:00)

Miercuri, 4 aprilie 2018, începând cu ora 17:00, elevii Şcolii Gimnaziale Vatra Moldoviței, coordonați de prof. Monica-Georgeta Colban, vor participa la o activitate desfăşurată la Biroul Francez din cadrul Casei Prietenie, din municipiul Suceava. Sub genericul ,,Traditions françaises : poisson d’avril”, Margot Berthelin, lector al Biroului Francez, va introduce elevii în universul tradițiilor franceze de început de aprilie şi va organiza o activitate practică pe această temă. Va urma un program artistic susținut de elevii Şcolii Gimnaziale Vatra Moldoviței, program intitulat ,,On chante, on danse, on aime le français!”. Publicul este invitat să fie alături de aceşti copii inimoşi şi talentați, pasionați de limba franceză şi implicați în numeroase concursuri sau activități şcolare şi extraşcolare. Intrarea este liberă.

