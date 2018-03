Program de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului

Luni, 26 Martie 2018 (14:17:04)

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava a lansat în mod oficial Programul de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului 2018. Programul are patru direcţii de acţiune: prevenirea furturilor, prevenirea faptelor de tâlhărie, prevenirea înşelăciunilor judiciare şi prevenirea faptelor de distrugere. Poliţiştii au lansat programul prin derularea unor activităţi de informare la nivelul întregului judeţ, fiind abordată problematica infracţiunilor de înşelăciune, având în vedere modalităţile diverse de manifestre a fenomenului, dar şi cazuistica din ultima perioadă. Au fost distribuite peste 300 de ghiduri realizate în parteneriat cu ATOP Suceava conţinând recomandări pentru prevenirea înşelăciunilor prin diverse moduri de operare.Poliţiştii le recomandă cetăţenilor să nu creadă reale poveştile spuse de necunoscuţi care se prezintă la uşa lor sub pretextul că sunt angajaţi ai unor instituţii publice sau private, vânzători sau cetăţeni străini şi mai mult decât atât, să nu le permită accesul în imobil.Sfaturile preventive privind săvârșirea infracțiunii de furt prin metoda împrietenirii:nu permiteţi străinilor să intre în casă sau în curte sub diferite pretexte: vânzarea/cumpărarea de produse, folosirea telefonului, a toaletei sau pentru a le oferi ajutoare sau bunuri, schimbul unor bancnote;atunci când este neapărat nevoie ca un străin să intre în locuinţa dumneavoastră, chemaţi un vecin sau o rudă să vă însoţească; solicitați persoanelor, care se prezintă sub diferite calități, să se legitimeze;evitaţi discuţiile despre bunurile de valoare pe care le aveţi în casă! Păstraţi documentele și bunurile în locuri greu accesibile, cunoscute doar de dumneavoastră și nu divulgați aceste informații altor persoane. De asemenea, poliţiştii recomandă să nu vă lăsaţi tentaţi de preţurile produselor oferite spre vânzare de către persoane necunoscute întrucât acestea reprezintă doar mijlocul prin care infractorii urmăresc să intre în locuința dumneavoastră.„Dacă ați fost victima unei astfel de infracțiuni, nu lăsați să treacă timp de la comiterea faptei și sesizați-ne prin apelul unic de urgență 112!De asemenea, dacă ați fost contactat de către astfel de persoane sau ați asistat la săvârșirea unei astfel de infracțiuni, polițiștii vă recomandă să rețineți semnalmentele persoanelor implicate sau caracteristicile mașinilor (număr de înmatriculare), date pe care să le sesizați imediat Poliției!”, se recomandă în comunicatul IPJ Suceava.

