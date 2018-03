Trei bărbaţi s-au ales cu dosare penale după ce au ieşit în trafic băuţi, iar unul dintre ei a prezentat şi un permis ucrainean fals

Vineri, 23 Martie 2018 (12:54:05)

Trei bărbaţi s-au ales cu dosare penale după ce au ieşit în trafic băuţi, iar unul dintre ei a prezentat şi un permis ucrainean fals. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, în noaptea de joi spre vineri, la ora 01,04, pe DN 17, în localitatea Șcheia, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava l-a depistat peun tânăr de 24 ani, din comuna Ilișești, în timp ce conducea autoturismul având o alcoolemie de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acestuia i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.S-a întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.Tot în noaptea de joi spre vineri, la ora 00:47, prin 112 s-a sesizat faptul că pe strada Volovățului din municipiul Rădăuți se deplasează un autoturism al cărui conducător auto este sub influența băuturilor alcoolice.Cu ocazia intervenției la sesizare, echipajul a identificat în trafic, la intersecția str. Volovățului, cu str. Tudor Vladimirescu, autoturismul condus de un bărbat de 40 de ani, din municipiul Rădăuți.Întrucât acesta emana halena alcoolică, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o alcoolemie de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i s-au recoltat probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.Joi, în jurul orei 20.35, un echipaj de poliţie rutieră din cadrul Poliției orașului Gura Humorului a oprit pe DJ 209L, pe raza localităţii Soloneţu Nou, comuna Cacica, autoturismul condus de un tânăr de 24 ani, localnic, și, întrucât acesta emana miros de băuturi alcoolice, s-a procedat la testarea sa cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.În urma verificării documentelor solicitate, conducătorul auto a prezentat un permis de conducere eliberat de autorităţile ucrainene.Întrucât existau suspiciuni cu privire la autenticitatea respectivului permis de conducere, s-a procedat la verificarea în baza de date a deţinătorilor de permise de conducere din România, ocazie cu care s-a constatat că şoferul nu posedă permis de conducere pentru nici un fel de categorie de autovehicule, urmând a se efectua şi verificări în vederea stabilirii autenticităţii permisului de conducere prezentat.S-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de: „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „uz de fals”.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Trei bărbaţi s-au ales cu dosare penale după ce au ieşit în trafic băuţi, iar unul dintre ei a prezentat şi un permis ucrainean fals