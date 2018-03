„Proștii sub clar de lună”, la Teatrul „Matei Vișniec” Suceava

Vineri, 23 Martie 2018 (12:20:15)

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava anunță intrarea în producție a spectacolului „Proștii sub clar de lună”, de Teodor Mazilu, în regia Ancăi Bradu, a cărui premieră va avea loc în luna mai.Unul dintre cei mai spirituali dramaturgi români ai secolului trecut, asemănat adesea cu I.L. Caragiale, Teodor Mazilu s-a remarcat prin puterea sa de a câștiga publicul, în ciuda cenzurii severe din perioada regimului comunist. Savuros de subtilă, piesa „Proștii sub clar de lună, pusă în scenă de Lucian Pintilie în 1963, la Teatrul Bulandra, a fost chiar interzisă pentru o vreme de autorități. După 1989, Teodor Mazilu devine unul dintre cei mai jucați și îndrăgiți dramaturgi români. Anca Bradu, regizorul spectacolului Proștii sub clar de lună este o reputată regizoare de teatru din România. Este conferențiar universitar dr. la Universitatea Naţională de Teatru şi de Artă Cinematografică ”I. L. Caragiale” din Bucureşti, Facultatea de Teatru, Departamentul Regie de teatru. A montat spectacole la cele mai importante teatre din țară, dar și pe scene europene din Finlanda, Serbia și Ungaria. Sucevenii au văzut în anii trecuți spectacole semnate de Anca Bradu – De ce Hecuba?, producție a Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu și Cabaretul Dada, producție a Teatrului „Regina Maria” din Oradea, ambele jucate la Suceava în cadrul Zilelor Teatrului Matei Vișniec.Echipa de producție este compusă din Anca Bradu – Regie, Maria Miu – Scenografie, Diana Mihaela Sav - Asistent de scenografie, Mălina Andrei – Coregrafie, Ovidiu Iloc - Compoziție muzicală, Lucian Moga - Light design, Vili Duțu - Regie tehnică.Distribuția spectacolului „Proștii sub clar de lună”: Ortansa - Clara Popadiuc, Clementina - Delu Lucaci, Emilian - Răzvan Bănuț, Gogu – Cătălin Mîndru, Vasilica - Diana Lazăr, Mama Ortansei – Bogdan Amurăriței, Tatăl Ortansei – Tache Florescu (colaborator).

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului „Proștii sub clar de lună”, la Teatrul „Matei Vișniec” Suceava