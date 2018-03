Vineri, 23 Martie 2018 (14:07:48)

În contextul în care despre prezența educației cinematografice în licee se vorbește din ce în ce mai des, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, prin intermediul Clubului „Video Art”, coordonat de prof. Viorel Ieremie, a început de aproximativ o lună de zile derularea unui proiect de educație cinematografică în școli. Evenimentul se desfășoară și cu concursul Inspectoratului Școlar Județean Suceava.Intitulat CinEd, proiectul reprezintă inițiativa Institutului Cultural Francez și constituie un program din care fac parte opt țări europene (Bulgaria, Spania, Italia, Finlanda, Franța, Portugalia, România, Republica Cehă), implicate în educația cinematografică. Obiectivul său este de a ajuta un număr cât mai mare de tineri europeni, cu vârsta cuprinsă între 6 și 19 ani, să descopere cinematografia europeană. Acestora li se oferă un acces privilegiat la bogăția de filme a continentului, educându-i în privința diversității culturale și lingvistice, dezvoltându-le, totodată, o serie de abilități privind analiza critică și însușirea unor elemente de tehnică și limbaj cinematografice. Unul din obiectivele CinEd este de a include în fiecare an noi beneficiari, rețele asociate, precum și parteneri noi din alte țări, pentru a-și dezvolta și îmbogăți colecția de filme europene, a ajunge la cât mai mulți tineri și a deveni un program pe termen lung. Proiectul este cofinanțat prin programul Europa Creativă/ MEDIA al Uniunii Europene. La nivel național, programul este implementat de Societatea Culturală NexT (pentru nivelul gimnazial şi liceal) şi de Asociaţia Culturală Macondo (pentru nivelul primar), ambele din București.Potrivit prof. Viorel Ieremie, președintele Asociației cultural-educativă „Clubul Video Art”, ”programul cuprinde o serie de activități multiple între care menționăm: o platformă online pentru organizarea de proiecții publice, o colecție de filme europene selectate pentru un public tânăr, materiale didactice care însoțesc proiecțiile. Platforma on-line găzduiește, de asemenea, instrumente pedagogice care să însoțească proiecțiile pentru publicul tânăr și pentru desfășurarea de activități înainte sau după proiecție. Platforma și întregul său conținut sunt multilingve. Filmele sunt disponibile în limba originală și sunt subtitrate în aproape opt limbi, inclusiv engleza”. Concret, utilizând o platformă on-line, cu acces limitat, dedicat exclusiv celor înscriși în program, pot fi vizionate filme dintre cele mai premiate ale cinematografiei europene, inclusiv românești. Acestea sunt însoțite de un așa-numit „dosar pedagogic”, ce permite profesorului să facă o analiză pertinentă împreună cu elevii participanți, asupra filmului respectiv. Așadar, nu vorbim de o simplă vizionare de film, ci de o adevărată masă rotundă sub forma unei dezbateri, moderată de profesor, în baza materialului adițional oferit de dosarul pedagogic dedicat. Tehnici cinematografice inedite, scenarii originale, experimente regizorale, și interpretarea actorilor sunt elemente de bază în discuțiile purtate pe marginea vizionării. Liceenilor de la Colegiul Național „Petru Rareș” le-au fost proiectate până acum un număr de trei filme, producția franceză, „Pierrot, le fou”(Pierrot nebunul), avându-l ca protagonist pe celebrul Jean Paul Belmondo, filmul românesc „Cea mai fericită fată din lume”, în regia regretatului regizor Radu Jude, și „Il Posto (Postul”), o producție a anilor șaizeci din filmografia italiană, o capodoperă a regizorului Ermanno Olmi, seria proiecțiilor continuând în perioada următoare. „Două repere fundamentale trebuie reținute, mai întâi faptul că absolut toate filmele propuse reprezintă capodopere ale genului, premiate în numeroase festivaluri internaționale, din diferite perspective: regie, interpretare, scenografie, inovație cinematografică, scenariu etc., apoi faptul că marchează în mod sugestiv evoluția în timp a cinematografiei în țările din care provin”, a mai completat Irimie. Programul va fi implementat la nivelul întregului județ, grație unui număr de peste 60 de profesori și bibliotecari, care vor urma în data de 24 martie o sesiune de training condusă de criticul de film Gabriela Filippi și coordonatorii naționali ai proiectului, sosiți special de la București, pentru acest eveniment. Trainingul va avea loc în Aula Colegiului Național „Petru Rareș”, unde pe parcursul întregii zile, va avea loc o vizionare de film, urmată de un workshop pe ateliere ce va permite participanților, la final, să se familiarizeze cu elementele de bază necesare desfășurării ulterioare a activității la nivelul școlilor din care provin.

•Argumente pentru educația cinematografică

Viorel Irimie a mai arătat că în multe țări europene și nu numai, educația cinematografică este deja implementată, făcând parte din curriculum școlar, de ceva vreme. „Specialiștii în științele educației au concluzionat de ceva vreme, că secolul XXI este dominat din ce în ce mai mult de imagine, iar educația nu putea face abstracție de impactul din ce în ce mai mare al acesteia, asupra tinerilor. Ori filmul poate oferi din plin oportunități, din foarte multe perspective. De asemenea, foarte mulți dintre profesori utilizează în demersul didactic, numeroase secvențe din cinematografia românească sau universală, tocmai pentru a sublinia anumite concepte, principii sau idei importante strâns legate de disciplinele de predare. În cazul unor obiecte cum este limba și literatura română, istoria sau literatura universală există multe exemple de capodopere cinematografice românești sau străine, care, prin utilizarea lor secvențială sau integrală, permit elevilor înțelegerea mai profundă a problematicii unei opere literare, desprinderea mai clară a semnificațiilor unor evenimente istorice, de multe ori minimalizate în studiile de specialitate și aduse la lumină, tocmai printr-o creație cinematografică”, a mai completat Viorel Irimie.