Săptămâna Francofoniei la Liceul Tehnologic “Ștefan cel Mare” Cajvana

Joi, 22 Martie 2018 (13:50:16)

Săptămâna Francofoniei a fost marcată și la Liceul Tehnologic “Ștefan cel Mare ”din Cajvana de numeroase activități, profesorii de limba franceză întrecându-se cu elevii lor prin măiestrie și creativitate.Astfel, în laboratorul de istorie, într-un cadru festiv, înconjurați de planșe, desene, colaje, toate decorate și create în spirit francofon, elevii și cadrele didactice, dar și directorul coordonator, profesor Robu Nicolae, au putut urmări un frumos program artistic.Activitatea, moderată de profesoara Boca Irina, șefa catedrei de limbi moderne a liceului, a debutat cu prezentarea unui material informativ despre Francofonie, prezentat de elevul Savu Alex din clasa a VIII-a A, sub îndrumarea profesoarei Senciuc Daniela.Un grup de elevi ai claselor a V-a B și a V-a C pregătiți de profesoara Pîțu Anastasia a cântat în limba franceză, urmând o altă prezentare a Franței de către elevi ai clasei a X-a B, coordonați de profesoara Nistiriuc Laura. Elevi ai claselor a VIII-a A și a V-a A, coordonați de profesoara Senciuc Daniela, au prezentat o scenetă, poezii și cântece în limba aniversată.Coordonată de profesoara Dîrțu Violeta, eleva Seserman Teodora-Camelia, de la clasa a VIII-a B, a cântat piesa “ Je Te Promets ”, a interpretei Zaho. Și de această dată, trupa de dans, formată din eleve ale claselor a V-a și a VI-a D și coordonată de profesoarele Lucan Casandra și Dîrțu Violeta, a fost la înălțime, încheind în pași de dans modern, pe ritmuri francofone, acest program. Posterele, planșele și colajele au fost lucrate de elevii claselor a VII-a A, a VIII-a A, a X-a A și a X-a B, cu scopul de a introduce spiritul francofon în sală.

