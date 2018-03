Clubul de Poezie Alecart, la un sfert de secol

Marţi, 20 Martie 2018

Clubul de Poezie Alecart (timp de 15 ani - Cenaclul literar “Săgetătorul”) împlinește un sfert de secol. „De 25 de ani (din septembrie 1993), facem casă bună cu poezia. Zicem cu bucurie: 100 de ani de Românie, 25 de ani de poezie. În septembrie, Clubul de Poezie va sărbători cum se cuvine. Să tot fie: lansare antologie #25AniPoezie, conferință despre poezie, premiere Concursul de Poezie Alecart”, transmite prof. Gheorghe Cîrstian, de la Colegiul „Petru Rareș” Suceava.În mai 2018, proiectul Alecart (revista et comp.) împlinește 10 ani (primul număr, în formula de parteneriat de astăzi, apare în mai 2008). Coordonatorii proiectului (la Iași: Emil Munteanu, inițiatorul proiectului, și Nicoleta Munteanu; la Suceava: prof. Gheorghe Cîrstian) vorbesc de o sărbătoare Alecart. Timp de trei zile se vor organiza manifestări culturale fel de fel (lansare revista Alecart 20, dezbatere pe tema jurnalismului cultural, dialog cu scriitorii, alte activități). „Dacă ne ajută Bunul Dumnezeu (să recunoaștem: poet de invidiat în cam tot ce-a scris!), vom avea un astfel de eveniment la Suceava. Vom trăi deci și vom vedea”, menționează prof. Cîrstian.Acesta a mai arătat că primăvara aniversară a Clubului Alecart începe cum nu se poate mai bine. Dintre cei 10 finaliști ai Festivalului Național de Arte pentru Liceeni – LicArt, trei sunt membri ai Clubului de Poezie Alecart: Andra Antonia Mihăilescu și Teodora Vlădianu sunt eleve ale Colegiului Național “Petru Rareș” Suceava, Andrei Rusu este elev al Colegiului Național Iași. Finaliștii vor participa la Tabăra de Creație LicArt, care va avea loc în București, la Palatul Mogoșoaia, în perioada 31 martie - 6 aprilie 2018. La Festivalul - Concurs de Literatură “Alexandru Macedonski”, Andra Mihăilescu a obținut premiul al III-lea la secțiunea poezie, iar Dumitrița Bianca Napa (absolventă a Colegiului Național “Petru Rareș” Suceava, în prezent studentă la Medicină în Iași) a primit premiul al II-a la secțiunea Teatru. La Concursul Judeţean de Poezie „Ion Cozmei”, ediția I, au fost premiați mai mulți alecartieni: Andreea Petrovici (Marele Premiu), Ana-Maria Țebrean (premiul al II-lea), Camelia Grosu (premiul al III-lea), Andra Mihăilescu (premiul Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina, filiala Arboroasa, Vatra Dornei), Alexandra Apostol (premiul revistei Bucovina Literară), Teona Stavarachi (premiul revistei Cronica Veche, Iaşi), Paul Florescu (premiul revistei Hyperion, Botoşani), Ioana Redinciuc și Teofana Sandu (premiile revistei Plumb, Bacău), Diana Diaconescu și Teodora Vlădianu (premiile revistei Zona Literară, Iaşi), Gabriela Tofan (premiul revistei Oraşul, Cluj). Premiul revistei Alecart i-a fost acordat elevului Paul Cătălin Bejinariu, de la Colegiul Național “Spiru Haret” Suceava. În următoarea perioadă, Clubul continuă întâlnirile cu poeți importanți, prieteni ai Clubului de Poezie Alecart. O primă întâlnire are loc joi, 22 martie 2018, începând cu ora 18.00, la Seara de Poezie 7. Invitatul serii este cunoscutul și apreciatul poet Claudiu Komartin. Evenimentul va cuprinde lansarea antologiei “Maeștrii unei arte muribunde” (Ed. Cartier) & dialog despre poezie. Prezentarea antologiei va fi făcută de eleva Atena Ignat. Moderatorul evenimentului va fi actorul și regizorul Cosmin Panaite, secondat de eleva Diana Diaconescu. Alecart vă așteaptă cu bucurie la întâlnirea cu poezia. ”Le mulțumim tuturor prietenilor noștri pentru susținerea , de la Suceava, pentru aprecierile lor la adresa talentelor alecartiene. World Poetry Day. Alecart is joy”, a conchis prof. Gheorghe Cîrstian, coordonatorul Clubului de Poezie Alecart.

