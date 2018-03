Sistarea transportului public în comun, sâmbătă seara, anchetată de conducerea Primăriei

Luni, 19 Martie 2018 (13:16:16)

Blocarea totală a transportului public în municipiul reședință de județ, sâmbătă seara, este anchetată acum de conducerea municipalității, care are mari semne de întrebare în privința necesității deciziei respective.„Am solicitat o verificare amănunțită a celor întâmplate sâmbătă seara, când autobuzele de transport în comun nu au mai circulat pe nici una dintre rute, deși nu au existat probleme deosebite în trafic. Se circula în condiții de iarnă, utilajele de deszăpezire se aflau la datorie. În afară de o camionetă cu cauciucuri de vară, care a încurcat traficul rutier la urcare spre Grupul Școlar, nu au fost incidente majore. Tocmai de aceea, decizia de oprire a tuturor autobuzelor de la ora 20.00 este cel puțin discutabilă. Nu e normal ca sucevenii să aibă de suferit pentru câteva ore de ninsoare”, a spus viceprimarul Lucian Harșosvchi, care așteaptă un raport complet referitor la evenimentele de sâmbătă seara.Atunci, zeci de călători au așteptat în zadar sosirea autobuzelor TPL, în special în stațiile din zona comercială a municipiului, fără să aibă habar de decizia bruscă de suspendare a curselor.Conducerea TPL Suceava spune că măsura a fost necesară, după ce în jurul orei 20.00, două autobuze ale societății de transport public local au derapat în zona blocului IRE din cartierul Obcini și au avariat ușor două autovehicule care erau parcate. „Cele două autobuze erau echipate cu cauciucuri de iarnă și nu aveau viteză în momentul producerii accidentelor. Numai că din cauza zăpezii moale și a gheții formate, mergeau la vale fără nici un control, deși frânele erau călcate până la podea. Mergeau ca săniile. A trebuit să oprim total circulația lor, pentru a nu se produce accidente mult mai grave, în care să punem în pericol nu doar șoferii și călătorii acestora, dar și alți participanți la trafic”, a declarat directorul TPL, Darie Romaniuc.De cealaltă parte, conducerea municipalității sucevene spune că dacă era o problemă pe un traseu, se putea evita o anumită porțiune, cu probleme, sau se solicita intervenția utilajelor de deszăpezire, ceea ce nu s-a făcut.Mai mult, se pare că decizia de încetare a activității TPL sâmbătă seara a fost o formă de protest a șoferilor, nemulțumiți de nivelul de salarizare, conform unor informații ajunse pe surse la conducerea Primăriei Suceava.„Nu are fundament explicația lor cu ninsoarea. A mai nins în ultimii zece ani câte trei-patru zile la rând și așa ceva nu s-a întâmplat. Am cerut un raport complet asupra situației, care va fi pus în concordanță cu informațiile primite de la Poliția Municipiului Suceava, de la Poliția Locală Suceava și de la Serviciul de ecologizare, dar și cu traseele parcurse de utilajele de deszăpezire înregistrate pe GPS”, a adăugat viceprimarul Sucevei, care spune că decizia luată trebuie asumată de conducerea societății de transport în comun.Harșovschi a adăugat că o astfel de decizie se justifica dacă într-adevăr se creau blocaje în trafic, dacă erau troiene care să blocheze circulația, nu două incidente minore.„Cel puțin pe drumurile principale trebuiau menținute autobuzele în trafic, ținând cont că aceste trasee erau curățate și se împrăștiau și materiale antiderapante”, a concluzionat viceprimarul Sucevei, care spune că după analizarea tuturor informațiilor și a raportului oficial, ar putea exista consecințe pentru cei care au luat decizia de a sista acest serviciu public, fără a anunța conducerea Primăriei.

