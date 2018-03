„Contrabanda e hoție! Te bagă la pușcărie”, o nouă campanie pentru combaterea contrabandei

Luni, 19 Martie 2018 (11:43:46)

O nouă campanie publică de conștientizare a efectelor negative ale contrabandei a fost lansată săptămâna trecută, „Contrabanda e hoție! Te bagă la pușcărie”, Campania se derulează în perioada martie-aprilie, în județele de graniță din nord, nord-vest, nord-est, vest, sud-vest, precum și în București.Conform ultimului studiu, piața neagră a țigaretelor la nivel național a ajuns, în ianuarie 2018, la 15,6% din totalul consumului. Potrivit cercetării, procentul se află ușor sub media anuală a comerțului ilegal din 2017, de 16%. Județele din nord-est rămân și la începutul acestui an cele mai afectate de comerțul ilegal, cu o pondere de 37,6% în creștere față de noiembrie 2017. Campania „Contrabanda e hoție! Te bagă la pușcărie.” va fi difuzată în parteneriat cu TVR, în special pe posturile regionale și va avea o importantă componentă de afișaj stradal în județele Satu Mare, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Maramureș, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt și București. De asemenea, campania va fi vizibilă și în punctele de trecere a frontierei, prin materiale informative.„Contrabanda e hoție! Te bagă la pușcărie." este cea de-a șaptea campanie regională anticontrabandă care are ca scop constientizarea efectelor negative ale fenomenului, dar și reducerea comerțului ilicit cu țigarete. Campania este demarată de Instituția Prefectului Județul Satu Mare, în parteneriat cu Poliția de Frontieră, Poliția Română și Direcția Generală a Vămilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu sprijinul INACO (Inițiativa pentru Competitivitate), JTI și al agenției de comunicare pastel, prin www.faracontrabanda.ro.

